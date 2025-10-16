Dança dos Famosos: saiba se Luan Pereira estará na repescagem domingo

Desde que revelou estar com muitas dores e descobrir o diagnóstico de pedra nos rins, Luan Pereira se tornou uma dúvida na repescagem do Dança dos Famosos, que acontece ao vivo no próximo domingo (19/10). E a coluna foi em busca de desvendar esse mistério para vocês, queridos leitores.

Em contato com a equipe do cantor, esta jornalista que vos escreve descobriu que, sim, ele continua na disputa. Questionada sobre a continuidade no quadro, a assessoria do artista afirmou que “tudo segue normal”.

Diagnosticado com pedra nos rins e sentindo muitas dores, Luan Pereira usou os stories do Instagram, na quarta-feira (15/10), para atualizar seu estado de saúde e detalhar a ação do remédio importado que está tomando para tentar resolver o problema de saúde sem cirurgia.

“Oi, galera, tô um pouco melhor que ontem, mas as pedras ainda estão aqui… A cara não nega o tanto de remédio pra evitar dor, mas mesmo assim ainda dói”, revelou.

18 imagens

Luan Pereira apareceu nos stories e atualizou seu estado de saúde

Luan Pereira voltou ao hospital após sentir fortes dores

Luan Pereira fez tomografia

Luan Pereira contou como foi o atendimento médico

Luan Pereira mostrou detalhes dos exames que fez

Luan Pereira desabafou sobre o problema de saúde e as dores que está sentindo

Luan Pereira falou sobre as agulhadas que vem tomando

Luan Pereira agradeceu o pior dos fãs

Luan Pereira contou que está com várias pedras nos rins

Luan Pereira detalha ação do remédio importado que está tomando

Luan Pereira.

“Maior dor da vida”, desabafa Luan Pereira sobre pedra nos rins

O cantor Luan Pereira.

O cantor Luan Pereira.

O cantor Luan Pereira.

O cantor Luan Pereira.

Luan Pereira

Em seguida, o cantor falou sobre a medicação: “Tô tomando um remédio que até não vende no Brasil, que dilata o canal da urina e derrete as pedras. Esperar fazer efeito agora”, encerrou.

“Maior dor da vida”, desabafou

Luan Pereira voltou ao hospital, na última terça-feira (14/10), após sentir fortes dores. À noite, após passar por exames, o cantor apareceu nos stories do Instagram para falar sobre o diagnóstico e detalhar o tratamento.

“Indo para o hospital de novo. Dor insuportável. Não aguento mais tomar agulhada (risos). Agora esperar o resultado, se vai ter que fazer cirurgia ou não. Tomara que eu consiga botar para fora sem fazer cirurgia. Mais um furo e enlouqueço (risos). Orem pelo Lu, pra sair logo essas pedras”, contou ele.

Em outra publicação, ele desabafou: “Achei que estava com uma pedrinha só de 4 mm. Fiz tomografia e constatou que eu estou é com umas 10 pedras no rim… só o que eu digo para vocês é: bebam muita água para vocês nunca precisarem passar por isso, maior dor da vida, sério”, definiu.

Detalhes da consulta e do tratamento

Logo depois, Luan Pereira, que está no elenco do Dança dos Famosos, detalhou a consulta: “Tive que vir embora do Rio de Janeiro pra Londrina, e aqui foi onde passei pelos meus médicos, fiz a tomografia, passei na consulta com o doutor e descobri que não tenho só uma pedra. Tipo, tô rindo para não chorar”, afirmou, antes de completar:

“São várias outras pedrinhas. Estou tomando uns remédio que esfarela as pedras e muita água pra poder, falar no português da roça, mijar as pedras. E vai dar bom, se Deus permitir. Muita dor, mas vai passar”, garantiu.

No fim, o cantor contou: “Estou travado de remédio pra não sentir dor, vou continuar tomando esses remédios e estou de atestado por alguns dias. Se sair alguma pedra pela urina, eu aviso pra vocês”, disse, antes de agradecer.