Dança dos Famosos: saiba se Luan Pereira estará na repescagem domingo

Desde que revelou estar com muitas dores e descobrir o diagnóstico de pedra nos rins, Luan Pereira se tornou uma dúvida na repescagem do Dança dos Famosos, que acontece ao vivo no próximo domingo (19/10). E a coluna foi em busca de desvendar esse mistério para vocês, queridos leitores.
Em contato com a equipe do cantor, esta jornalista que vos escreve descobriu que, sim, ele continua na disputa. Questionada sobre a continuidade no quadro, a assessoria do artista afirmou que “tudo segue normal”.
Medicamento importado
Diagnosticado com pedra nos rins e sentindo muitas dores, Luan Pereira usou os stories do Instagram, na quarta-feira (15/10), para atualizar seu estado de saúde e detalhar a ação do remédio importado que está tomando para tentar resolver o problema de saúde sem cirurgia.
“Oi, galera, tô um pouco melhor que ontem, mas as pedras ainda estão aqui… A cara não nega o tanto de remédio pra evitar dor, mas mesmo assim ainda dói”, revelou.
Em seguida, o cantor falou sobre a medicação: “Tô tomando um remédio que até não vende no Brasil, que dilata o canal da urina e derrete as pedras. Esperar fazer efeito agora”, encerrou.
“Maior dor da vida”, desabafou
Luan Pereira voltou ao hospital, na última terça-feira (14/10), após sentir fortes dores. À noite, após passar por exames, o cantor apareceu nos stories do Instagram para falar sobre o diagnóstico e detalhar o tratamento.
“Indo para o hospital de novo. Dor insuportável. Não aguento mais tomar agulhada (risos). Agora esperar o resultado, se vai ter que fazer cirurgia ou não. Tomara que eu consiga botar para fora sem fazer cirurgia. Mais um furo e enlouqueço (risos). Orem pelo Lu, pra sair logo essas pedras”, contou ele.
Em outra publicação, ele desabafou: “Achei que estava com uma pedrinha só de 4 mm. Fiz tomografia e constatou que eu estou é com umas 10 pedras no rim… só o que eu digo para vocês é: bebam muita água para vocês nunca precisarem passar por isso, maior dor da vida, sério”, definiu.
Detalhes da consulta e do tratamento
Logo depois, Luan Pereira, que está no elenco do Dança dos Famosos, detalhou a consulta: “Tive que vir embora do Rio de Janeiro pra Londrina, e aqui foi onde passei pelos meus médicos, fiz a tomografia, passei na consulta com o doutor e descobri que não tenho só uma pedra. Tipo, tô rindo para não chorar”, afirmou, antes de completar:
“São várias outras pedrinhas. Estou tomando uns remédio que esfarela as pedras e muita água pra poder, falar no português da roça, mijar as pedras. E vai dar bom, se Deus permitir. Muita dor, mas vai passar”, garantiu.
No fim, o cantor contou: “Estou travado de remédio pra não sentir dor, vou continuar tomando esses remédios e estou de atestado por alguns dias. Se sair alguma pedra pela urina, eu aviso pra vocês”, disse, antes de agradecer.