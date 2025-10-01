01/10/2025
Universo POP
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”

Dançarina morre após seguir dieta extrema; corpo foi encontrado em hotel

O corpo da jovem foi encontrado em dezembro de 2024, pesando apenas 22 quilos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A morte da dançarina polonesa Karolina Krzyzak, de 27 anos, em um hotel em Bali, na Indonésia, reacendeu o debate sobre os riscos das dietas extremas. O corpo da jovem foi encontrado em dezembro de 2024, pesando apenas 22 quilos. O caso voltou a ganhar repercussão internacional após a divulgação de novos detalhes sobre sua luta contra distúrbios alimentares.

Karolina havia adotado há anos uma dieta frutariana radical, baseada apenas no consumo de frutas cruas. O regime, iniciado aos 19 anos, evoluiu para uma obsessão pela imagem corporal e uma visão distorcida de “alimentação saudável”. A prática resultou em um quadro severo de desnutrição e esgotamento físico, que acabou sendo fatal.

Últimos dias em Bali

Hospedada no resort Sumberkima Hill, Karolina chamou a atenção dos funcionários por quase não sair do quarto. Seu corpo foi encontrado três dias após a chegada, depois que um conhecido acionou a equipe do hotel preocupado com sua ausência.

Trajetória e radicalização

Nascida em Varsóvia, a jovem se mudou para o Reino Unido aos 18 anos para estudar na Universidade de Leeds. Foi nesse período que adotou o veganismo, intensificou a prática de ioga e passou a compartilhar seu estilo de vida nas redes sociais, onde recebia elogios pela aparência cada vez mais frágil.

Em 2017, influenciada por uma amiga, radicalizou de vez e passou a seguir apenas a dieta frutariana — eliminando nutrientes essenciais como proteínas e gorduras.

Tentativas de recuperação

A família chegou a intervir em 2018, quando Karolina foi internada em uma clínica especializada em distúrbios alimentares. Apesar da recuperação inicial, ela retomou a rotina restritiva e acabou recaindo, até o desfecho trágico em Bali.

O caso levanta um alerta sobre os perigos das dietas extremas e a influência das redes sociais em comportamentos alimentares nocivos.

Com informações da Contigo!

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost