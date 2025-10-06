06/10/2025
Dancinha de Vini Jr. e Virginia gera mal-estar nos bastidores

Vini Jr. virou assunto nas redes sociais nessa segunda-feira (6/10), ao compartilhar, pela primeira vez, um registro ao lado de Virginia Fonseca, que vem sendo apontada como seu affair.

No TikTok, o atacante do Real Madrid aparece junto da influenciadora fazendo uma coreografia ao som da música Faz o M, de MC Fantaxma.

Leia também

Deu o que falar

Acontece, querido leitores, que a publicação pegou mal no círculo próximo do atleta. Fontes contaram à coluna que a publicação gerou certo desconforto no meio do futebol.

Segundo os relatos, ele, que já havia sido alertado pelo clube sobre a movimentação intensa em sua mansão com a chegada de Virginia, como revelado pela coluna, também foi avisado sobre a exposição e o impacto que esse tipo de registro pode gerar.

Conselho de Cristiano Ronaldo

Ainda de acordo com nossas fontes, até mesmo Cristiano Ronaldo o aconselhou sobre a forma como deve gerenciar a carreira e a imagem pública.

Ainda segundo pessoas próximas ao círculo do jogador, a impressão que deu é que o atacante parecia sem jeito durante a gravação e não estava totalmente à vontade no vídeo gravado com Virginia Fonseca, xiii!!!

