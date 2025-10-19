Dani Calabresa celebra maternidade e revela desejo de ter mais filhos: “Vem mais”

19/10/2025
Universo POP
Dani Calabresa está radiante com a maternidade! Mãe de Bernardo, fruto de seu relacionamento com Richard Neuman, a atriz comentou sobre a transformação que a chegada do herdeiro trouxe para sua vida durante uma festa de Halloween. Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, a humorista revelou que não imaginava sentir um amor tão intenso e que não descarta ter mais filhos no futuro.

Fantasiada de futurista, com inspirações que foram de Barbarella a Katy Perry e Xuxa, a atriz chamou atenção pelo glitter da cabeça aos pés. Ela brincou que, naquele dia, o leite do bebê estaria brilhante, explicando que o pequeno mamou várias vezes antes dela conseguir sair. Aliás, Dani também tirou o leite e deixou armazenado na geladeira, mostrando que maternidade é mesmo dedicação total.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @danicalabresa
Bernardo, filho de Dani Calabresa com Richard Neuman, chegou ao mundo em 8 de julhoCrédito: Reprodução Instagram @danicalabresa
Fotos: material exclusivo do Portal LeoDias
Dani Calabresa e Richard NeumanFotos: material exclusivo do Portal LeoDias
Fotos: material exclusivo do Portal LeoDias
Dani Calabresa, Richard Neuman e BernardoFotos: material exclusivo do Portal LeoDias
Fotos: material exclusivo do Portal LeoDias
Dani Calabresa e Richard NeumanFotos: material exclusivo do Portal LeoDias
Reprodução/Instagram
Dani Calabresa compartilha registros do momento final da gravidez ao lado do maridoReprodução/Instagram
Crédito: Luiza Ferraz
Primeiro filho da atriz e apresentadora Dani Calabresa com o publicitário Richard Neuman se chamará BernardoCrédito: Luiza Ferraz

Apesar de todos os desafios, a humorista não se incomodou com os perrengues e destacou que a chegada de Bernardo transformou completamente sua vida: Você sabe que mudou a minha vida 1.000 vezes para melhor? Eu não imaginava que existia esse amor. É um amor assim…”, a comediante explicou que a paixão que tem pelo filho é diferente de tudo que já sentiu na vida.

Sempre bem-humorada, Calabresa brincou que, em sua lista de amores, vem primeiro o cachorro, depois o marido, mas que o filho é um amor completamente diferente. “É a expressão coração batendo fora do corpo”, explicou a atriz ao falar sobre o sentimento por Bernardo. Com tanta realização, a humorista confessou que não descarta aumentar a família no futuro.

Com sinceridade, Dani pediu para que a pergunta fosse feita novamente daqui a um ano. Mesmo assim, ela contou que ter mais filhos está sim nos seus planos: “Olha, eu acho, por enquanto tá tão legal que eu acho que vem mais. Vamos ver daqui um ano você me pergunta, vamos ver se eu vou estar mais cansada, com as olheira no pé, aí a gente vê, mas por enquanto eu acho que viria, viria mais. Eu tô amando muito”.

