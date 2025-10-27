Daniel Alves prega em igreja evangélica após ser absolvido em caso de estupro na Espanha

O ex-jogador de futebol Daniel Alves foi filmado pregando em uma igreja evangélica pentecostal na cidade de Girona, na Espanha. O vídeo, que viralizou nesta segunda-feira (27/10), foi gravado no domingo (26) e mostra o ex-atleta participando de um culto conduzido por um pastor local.

Nas imagens, Daniel Alves aparece sentado na parte da frente da congregação. Em determinado momento, ele é convidado a falar e faz uma breve declaração sobre fé. “É preciso ter fé. Eu sou uma prova disso, porque aquilo o que Deus promete é o que Deus cumpre”, afirmou o brasileiro, em espanhol, sob aplausos dos presentes.

O registro ocorre semanas após a Justiça da Espanha inocentar o ex-jogador da acusação de estupro, caso que teve ampla repercussão internacional. Daniel Alves havia sido condenado em primeira instância, mas a decisão foi revista por um tribunal superior, que determinou sua absolvição por falta de provas conclusivas.

O processo teve início em 2023, quando uma jovem acusou o então jogador de violência sexual em uma boate de Barcelona. Após a denúncia, Daniel Alves chegou a ser preso preventivamente e permaneceu detido por quase um ano, até conseguir o direito de responder em liberdade. Durante todo o período, ele negou as acusações.

Desde que deixou o futebol profissional e encerrou sua carreira, Daniel Alves manteve uma vida discreta na Espanha. A participação em um culto religioso em Girona é uma das primeiras aparições públicas do ex-jogador desde a decisão judicial que o absolveu.