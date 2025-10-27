Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão

O ex-jogador Daniel Alves reapareceu publicamente em um culto evangélico realizado em Girona, cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Barcelona, na Espanha. Durante o encontro religioso, o ex-lateral da Seleção Brasileira afirmou ter feito um “pacto com Deus” e destacou que sua vida ganhou um novo rumo desde que deixou a prisão.

“É preciso levar as coisas de Deus a sério. Eu sou uma prova disso. Fiz um pacto com Deus”, declarou Alves durante o culto. Segundo fiéis e lideranças locais, o ex-jogador tem participado com frequência das atividades da igreja e mantém uma postura mais reservada. Há pelo menos um ano, ele frequenta comunidades evangélicas na região.

Desde que deixou a prisão, em março de 2024, Daniel Alves tem adotado um perfil mais discreto e distante dos holofotes. Ele foi solto mediante pagamento de fiança de 1 milhão de euros, com entrega dos passaportes e obrigação de comparecimento semanal ao tribunal.

Em março de 2025, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) anulou a condenação de Alves, apontando “insuficiência de provas” e inconsistências no depoimento da vítima. Com a decisão, ele deixou de cumprir as medidas cautelares impostas anteriormente.Ainda assim, o caso não está encerrado.

O processo segue para uma última instância: o Tribunal Supremo da Espanha, que fará um novo julgamento, a decisão final deve ser divulgada entre o fim deste ano e o início de 2026.

Veja o vídeo: