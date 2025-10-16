Daniela Lima fala pela 1ª vez sobre demissão da GloboNews: “Uma paulada”

16/10/2025
daniela-lima-fala-pela-1a-vez-sobre-demissao-da-globonews:-“uma-paulada”

A jornalista Daniela Lima abriu o jogo e falou pela primeira vez sobre a demissão da GloboNews. A ex-apresentadora do “Conexão” ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim deixou o canal de notícias por assinatura do Grupo Globo no início de agosto, após dois anos na emissora.

Em entrevista ao “Canal UOL”, a âncora destacou a justificativa que recebeu para o desligamento: “Se você me perguntar: ‘O que te disseram?! Nada! Falaram: ‘A gente vai fazer uma reformulação, de tempos em tempos a gente faz isso. E por isso, a gente vai te desligar”.

Daniela também relembrou como se sentiu ao saber da saída, além dos fatos que sucederam a demissão: “Foi a primeira vez que eu fui demitida na vida. E pior do que a demissão foi o que aconteceu depois. Sinceramente foi um surto. Eu fui demitida, avisei minha melhor amiga, avisei meu companheiro e fui pra casa”.

“Foi um dia emocionalmente ativo porque as fontes começaram a me ligar para saber o que tinha acontecido. Todo mundo queria entender e eu não quis atender as pessoas, políticos, ministros, etc. Porque realmente foi uma paulada. Eu fui dormir umas 3h da manhã, porque foi muito intenso. As pessoas chegavam chorando, isso era engraçado. Eu demorei a chorar, eu demorei a entender. Eu fui entender mesmo no dia seguinte”, desabafou a jornalista.

Ainda de acordo com ela, sua contratação foi baseada em três objetivos: audiência do horário, renovação do público e alavancar o Globoplay — o que ela considera ter cumprido. “Deixei o programa líder da TV a cabo no horário dele, o público rejuvenesceu e também virou um produto power dentro do Globoplay”.

