27/10/2025
Daniela Mercury revela surpresa ao ser chamada de “conservadora” pelos filhos

Daniela Mercury é referência quando o assunto é quebra de tabus. A cantora, que está comemorando 60 anos de vida e 40 de carreira, concedeu uma entrevista ao Fantástico, deste domingo (26/10), e fez um balanço de sua trajetória. A artista ainda surpreendeu ao contar que ela e a esposa, Malu Verçosa, são consideradas “conservadoras em alguns temas” pelas filhas.

“Às vezes os filhos acham que eu e Malu somos conservadoras (risos). Aí eu fico: ‘Como assim?’. A gente é completamente inovadora, corajosa, quebramos tantos tabus. Espero que as gerações quebrem tantos tabus quanto nós”, disse Daniela.

A cantora, que está casada há mais de dez anos com a jornalista, ainda completou: “Me sinto tão jovem que digo assim: ‘Como é que foi isso?’. Quando a gente faz muita coisa, o tempo passa mais rápido”, comentou.

Na entrevista, Daniela ainda revelou que um dos momentos mais desafiadores de sua vida foi quando virou mãe do primeiro filho, aos 21 anos. Neste momento, ela precisou dividir a maternidade com várias funções para conseguir sobreviver: dona de casa, bailarina, professora de dança e cantora na parte da noite.

A artista teve o primeiro filho, Gabriel, e um ano depois, veio Giovana. Ambos são fruto do antigo casamento com o engenheiro Zalther Portela Laborda Póvoas. Os dois ficaram juntos entre 1984 e 1996.

Com a atual companheira, Malu Verçosa, tem três filhas adotivas: Márcia, Alice Maria e Ana Isabel. As duas se casaram em outubro de 2013.

