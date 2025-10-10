Data Fifa inútil — televisão e torcedor são os grandes prejudicados

Tem certas coisas que não sei… Olhando a lista dos jogadores convocados e à disposição para os amistosos na Coréia do Sul, nesta sexta, e Japão, terça-feira, só quatro deles vestem camisas dos times brasileiros.

Ainda assim, dois deles foram no laço, chamados de última hora, no corte de dois “estrangeiros”.

Vale repetir: amistosos. Encontros que, rigorosamente, não valem nada com nada e nem são tão importantes assim para observações do professor Carlo Ancelotti. São marcados só para faturar algum e honrar compromissos com as marcas comerciais.

Daí a pergunta: precisa paralisar o campeonato brasileiro por causa disso?

Trata-se de algo que, com certeza, vai contra o interesse e desejo dos próprios torcedores, no momento em que a competição vive momentos bem decisivos.

Além do prejuízo que as TVs, donas dos direitos de transmissão, têm com as suas grades de programação. Mesmo sendo algo estabelecido e há muito tempo determinado, no fundo, no fundo, o sentido é nenhum.

E o interesse é zero.

Antigo, mas pura verdade: fim de semana sem futebol é um domingo sem macarrão.

Ruído merecido

A reta final de “Vale Tudo” e especialmente a morte de Odete Roitman, naturalmente, têm concentrado todas as atenções dentro e fora da Globo.

Faz, com certeza, por merecer todo esse barulho e o suspense no final.

Meio que um sonho

É claro que ninguém da Globo fala e nem vai falar nada, mas é difícil, quase impossível, acreditar nessa história de mais de um final gravado para “Vale Tudo”. Já chegaram ao absurdo falar em dez.

Que se recorde, só em “A Próxima Vítima”, em 1995, do Silvio de Abreu, foram feitos dois, por causa da venda da novela para Portugal. Foi um acordo, assinado, bonitinho.

Tecnicamente

Para um final de novela, ainda mais em se tratando de um suspense como o de “Vale Tudo”, há sempre muita coisa para ser explicada. Não se trata só de uma cena, porque o antes, durante e o depois também precisam ser amarrados. Isto, para um só desfecho.

Dois ou mais, como se tem comentado, exigiriam, naturalmente, todos esclarecimentos necessários e outras tantas gravações também. Inviável.

Por outra

Também é bem difícil que a personagem, Odete Roitman, não tenha morrido.

Afinal, houve o tiro e ela estava caída, ensanguentada. Mesmo que o delegado esteja sendo pago, o que ela ganharia simulando a própria morte? Será que só para justificar uma Vale Tudo seguinte? Difícil.

Reviravolta no caso

Fonte acima de qualquer suspeita informa que a Record e Ticiane Pinheiro, em um contato muito recente, manifestaram interesse em dar continuidade ao processo de renovação do contrato.

E que não houve nenhuma mudança, em relação ao assunto, nesses últimos dias.

Independentemente disso

Aproveitando a viagem ao Rio, para a gravação da mensagem de fim de ano da Globo, como convidada do marido Cesar Tralli, Ticiane também foi procurar apartamento.

Resta saber se para ele morar sozinho ou a família inteira.

Falta definir

No SBT, trabalha-se com o propósito de deixar o SBT News, seu canal de notícias, inteiramente pronto para funcionamento, mais tardar, até dezembro.

Quanto a data de lançamento, que possivelmente será no começo do ano que vem, ainda falta ser definida.

Não tem erro

O “Aberto ao Público”, o número 2, teve a maior audiência de uma estreia, às terças-feiras, na segunda linha de shows da Globo.

Prova, provada, que o público, a um humor bem feito, responde positivamente. Daí se entende que a falta de investimentos no gênero só se deve à falta de coragem e maiores talentos.

Derivado

O SBT vai mostrar neste sábado, às 17h15, o especial “Norma dos Ventos”.

Trata-se de um spin-off da novela “A Caverna Encantada”, mas muito em cima da personagem Norma, vivida por Clarice Niskier.

Canal livre

Usando um título que é da própria Band e reafirmando informações já divulgadas por aqui, não existem mais impedimentos para Guillermo Pendino ser anunciado como novo diretor artístico e de programação.

Sabe-se, inclusive, que a sua vinda da Argentina para São Paulo se dará ainda neste final de semana.

Processo de busca

Na Band, Pâmela Luciolla vai para o “Melhor da Noite”, mas ainda existe a busca para colocar alguém do lado dela.

Por sua vez, o “Bora Brasil”, das manhãs, que está correspondendo ao que dele se espera, também terá, em breve, a chegada de um novo componente.

