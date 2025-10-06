Data Fifa: veja como os times do Brasileirão podem aproveitar a pausa

A Data Fifa está de volta nesta segunda-feira (6/10), os clubes descansam para que as seleções em todo mundo entrem campo. Diante disso, veja como os times do Campeonato Brasileiro podem aproveitar esta pausa.

Vale relembrar que a Seleção Brasileira entra em campo na sexta-feira (10/10), às 8h (horário de Brasília) contra a Coréia do Sul, no Seul World Cup Stadium. Na outra semana, no dia 14/10 uma terça-feira, às 7h30 (horário de Brasília) o Brasil jogará contra o Japão, no Estádio de Tóquio.

A Seleção Brasileira realizará dois amistosos nesta Data Fifa

Palmeiras, Juventude, Atlético-MG, Sport, Mirassol e Fluminense jogarão durante a Data Fifa

Novos treinadores, como Jorge Sampaoli, terão mais tempo para treinarem suas equipes

Descanso

Um dos principais fatores que podem auxiliar os clubes são os descansos. Os times que disputaram as quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana, são eles: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Atlético-MG poderão descansar os seus elencos após uma maratona de jogos, que além das competições continentais, ainda tiveram compromissos nas competições nacionais.

Além dessas equipes, Bahia e Botafogo também não tiveram longos descansos. O Glorioso teve decisão pela Copa do Brasil e jogo atrasado pelo Brasileirão e, por isso, teve no máximo três dias entre os seus jogos.

Por sua vez, o Tricolor foi a única equipe da Série A que não parou na Data Fifa passada, visto que, disputava a final da Copa do Nordeste. Dito isso, o time comandado por Rogério Ceni não tem mais de cinco dias de descanso desde o início de agosto.

Lesões e mau momentos

Outros problemas que podem ser resolvidos durante esta parada são as lesões e os maus momentos. O tempo sem jogos pode auxiliar nas recuperações dos dois quesitos, os atletas podem evoluir em seus tratamentos e desconfortos, e os treinadores, com aqueles jogadores que não forem convocados, podem realizar ajustes para melhorarem a situação na temporada.

Além disso, equipes que trocaram seus treinadores após a Data Fifa, tais como: Fluminense, Fortaleza, Vitória, Internacional e Atlético-MG, buscam se adaptar ao novo comandante para conquistarem melhores posições no campeonato.

Jogos atrasados

Durante a pausa, seis times irão disputar jogos atrasados pelo Brasileirão. Na quarta-feira (8/10), às 19h, Atlético-MG e Sport se enfrentam na Arena MRV pela 14ª rodada e às 21h, no mesmo dia, é a vez de Mirassol e Fluminense jogarem pela 13ª no Estádio Campos Maia.

Após estes confrontos, os times voltam a jogar somente no dia 15/10. Por sua vez, duas equipes farão diferente. No sábado (11/8), o Palmeiras recebe o Juventude em jogo recuperado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Portanto, estes times terão um descanso de cinco dias entre a rodada que se encerrou no último domingo (5/10) até este confronto.