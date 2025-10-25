Dave Franco explica o que o motivou a fazer o filme Se Não Fosse Você

Se Não Fosse Você é a nova aposta de adaptação dos livros de Colleen Hoover. Inspirado na obra de mesmo nome da autora, o filme mostra a história de Morgan (Allison Williams) e Clara Grant (Mckenna Grace), mãe e filha que, aparentemente, não têm nada em comum. Apesar das diferenças, as duas vão ter a vida mudada drasticamente após um grave acidente.

Em meio a reviravoltas, segredos revelados e novos amores, as duas tentam reconstruir a vida e começam a passar mais tempo com duas figuras masculinas, Jonah (Dave Franco) e Miller (Mason Thames) enquanto navegam os traumas do passado.

Em material enviado ao Metrópoles, o ator Dave Franco, que interpreta Jonah na trama, comentou um pouquinho sobre o que os fãs podem esperar da história. Além disso, ele também revelou o que o motivou a aceitar o papel do personagem.

“Eu raramente interpreto mocinhos. É muito divertido interpretar o vilão e interpretar esses personagens moralmente ambíguos. Mas eu pensei, sabe de uma coisa? Eu provavelmente deveria interpretar alguém por quem o público, com sorte, irá torcer, e isso me atraiu para o papel”, contou o ator.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Pôster do filme Se Não Fosse Você

Divulgação 2 de 6

Jonah (Dave Franco) no filme Se Não Fosse Você

Divulgação 3 de 6

Morgan (Allison Williams) e Jonah (Dave Franco) no filme Se Não Fosse Você

Divulgação 4 de 6

Clara (Mckenna Grace), Jonah (Dave Franco) e Morgan (Allison Williams) no filme Se Não Fosse Você

Divulgação 5 de 6

Morgan (Allison Williams) e Clara (Mckenna Grace) no filme Se Não Fosse Você

Divulgação 6 de 6

Clara (Mckenna Grace) e Miller (Mason Thames) no filme Se Não Fosse Você

Dave Franco também destacou sobre o que os fãs podem esperar da trama, que estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (23/10).

“Há algo sobre estes tipos de filmes que são um conforto para muitas pessoas. Elas os assistem repetidamente e eu acho que é porque eles estão atingindo o amplo espectro da emoção e acho que são muito fáceis de se relacionar. E é fácil de se apaixonar por esses personagens que estão passando por coisas tão pesadas e sendo tão vulneráveis. E então eu espero que este se torne um desses filmes dentro deste gênero que as pessoas irão continuar a assistir.”