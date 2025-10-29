Davi Brito ameaça Sacha Bali durante treino para luta: “Você vai pagar caro”

Faltando poucos dias para o aguardado Fight Music Show 7, Davi Brito intensificou os treinos e decidiu mandar um recado direto ao rival. O ex-BBB publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece suando durante uma sessão de preparação física e fez uma ameaça a Sacha Bali: “Você vai pagar caro.”

O confronto entre os dois acontece no próximo dia 1º de novembro, e promete ser um dos momentos mais comentados do evento.

Tanto Davi quanto Sacha tem mostrado dedicação total à rotina de treinos e vem alimentando a expectativa dos fãs ao demonstrar confiança e espírito competitivo.

Determinado a entrar no ringue em sua melhor forma, Sacha segue uma rotina rigorosa há 18 dias e já exibe resultados nas redes sociais.

Em uma publicação ontem no Instagram, Sacha mostrou o físico e revelou ter perdido 8 quilos, reduzindo o peso de 88 kg para 80 kg. Ele também falou que decidiu abandonar o álcool e o cigarro para garantir o máximo desempenho na luta.