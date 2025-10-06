06/10/2025
Davi Brito vai enfrentar Sacha Bali em luta e ameaça: “Vou te quebrar na porrada”

Escrito por Portal Leo Dias
Eles prometem! Dois campeões de realities vão se enfrentar em um aguardado evento de luta no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 1º de novembro. Durante a coletiva, os participantes trocaram ofensas e ameaças, aumentando ainda mais a tensão entre eles. O confronto entre Davi Brito (BBB 24) e Sacha Bali (A Fazenda 16), assim que confirmado, passou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes. A rivalidade tomou conta da web e a expectativa pelo combate só cresce. O embate promete ser um dos momentos mais explosivos.

“Eu não sei qual é o nível do Davi. Sei que ele é corajoso, marrento, mas não sei se ele é bom de porrada, não. Olhando daqui, não parece ser. Fez uma cara de mal para mim, mas cara feia para mim é fome”, disparou Sacha sobre o rival. Já Brito, que vai bater de frente com o ator no “Fight Music Show 7”, não titubeou e logo o intimidou: “Eu vou te quebrar na porrada, seu pau no c*! Você dá a rosquinha, seu playboy. Aqui é a Bahia, seu veado!”. Escutando os ataques, o ex-peão finalizou: “Esse é o Davi Brito, um menino malcriado. Ele não tomou as porradas que devia quando era pequeno e ficou assim”.

Veja as fotos

O motorista de aplicativo conquistou o maior prêmio da história do programa da Globo, acumulando R$ 2,92 milhões, além de um carro no valor de R$ 370 mil e outro veículo. Ele disputou a grande final contra Matteus Amaral e Isabelle Nogueira. Já na concorrência, o astro das novelas bíblicas precisou contar com a preferência do público ao lado de Yuri Bonotto, Gui Vieira e Sidney Sampaio. Além dos R$ 2 milhões, faturou com ações de merchandising e prêmios em dinâmicas ao longo do reality.

