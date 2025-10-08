08/10/2025
David Brazil reage a prints vazados de Vini Jr. durante affair com Virginia: “Surpreso”

Escrito por Portal Leo Dias
Virginia Fonseca participou, na noite da última terça-feira (7/10), do primeiro ensaio de quadra da Grande Rio para o Carnaval de 2026, logo após retornar da Espanha, onde passou uma semana hospedada na casa do jogador Vini Jr. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, o mestre de cerimônias David Brazil comenta sobre o fim do affair da nova rainha de bateria da escola de Duque de Caxias com o atleta e os prints de conversas íntimas dele com outra mulher que vieram a público.

“Menina, eu não sei o que falar. Fiquei surpresíssimo! Não falei, nem falo com a Virginia sobre os seus assuntos pessoais. Só falo com ela de samba, da escola. Não entro nesse assunto, até porque eu não tenho essa intimidade. Mas, como todo o Brasil, a gente acompanha tudo no Leo Dias. Ô, menino, esse Leo Dias é o cão. Amor, quem é Odete Roitman perto do Leo Dias? Ele é o cão. Então, acompanhei tudo pelo portal e fiquei surpreso. Acho que todo mundo ficou: ‘Meu Deus, que loucura! Será verdade?’”, diz o promoter.

Veja as fotos

Reprodução/LeoDias TV
David Brazil fala sobre fim do romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.
Portal LeoDias
Virginia Fonseca
Reprodução/TikTok @vinijr
Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de Virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca assistindo jogo do Real Madrid
Reprodução: Portal LeoDias
Virginia assumiu o posto de rainha de bateria da Grande Rio, que Paolla Oliveira ocupou até 2024

Questionado se acredita que existam jogadores de futebol fiéis, David responde com bom humor: “Claro que tem. A gente conta nos dedinhos, mas tem. Eu sou um ‘biba chuteira’, só que vou pegando os da oitava divisão, sabendo que eles estão dizendo que estão comigo, mas estão pegando umas cem bichas a mais e umas sessenta mulheres. Então, já tenho a consciência. Só que mulher é mais sensível, tem mais sentimento, sofre mais.”

O famoso ainda revela que está solteiro, mas sem falta de pretendentes: “Amor, acho que estou pegando uns sete, mas é tudo da Baixada (Fluminense). Gosto daquele que fala: ‘Qual é, posso brotar na sua casa?’”, brinca.

