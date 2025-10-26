26/10/2025
Davide Ancelotti valoriza atuação do Botafogo em empate com o Santos

Na tarde deste domingo (26/10), o Botafogo recebeu o Santos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi bastante disputada durante os 90 minutos e terminou empatada em 2 x 2. Em entrevista coletiva, Davide Ancelotti, técnico do alvinegro carioca, valorizou o desempenho de sua equipe.

“Um jogo que, na primeira etapa, começamos muito bem. Tomamos um gol, mas seguimos jogando. Acho que com a bola conseguimos fazer um bom jogo. Marcamos o segundo e tivemos oportunidade para fazer o terceiro. Começamos bem a segunda etapa, até que cometemos um pênalti. Depois ficou difícil, mas o time tentou até o final”, disse Davide Ancelotti.

Jogadores do Botafogo comemorando gol de Joaquín Correa diante do Santos

Botafogo x Santos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Botafogo x Santos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ainda durante a entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos, o treinador do Botafogo comentou sobre os jogadores lesionados por conta do número alto de partidas durante a temporada.

“Temos muitas lesões, porque temos uma sequência de jogos muito grande, jogadores com histórico de lesões importantes. Se você vai ver, jogadores como Danilo, Marçal, Matheus (Martins)… Temos jogadores que se machucam, mas acontece. Temos um ritmo muito alto de jogos, as lesões acontecem”, encerrou Davide Ancelotti.

Agora, o Botafogo volta a entrar em campo no próximo sábado (1º/11). O Alvinegro visita o Mirassol, no interior de São Paulo, na briga pelo G4 da Série A do Brasileirão. A bola rola às 18h, no Maião.

 

