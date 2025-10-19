Davide Ancelotti valoriza vitória do Botafogo diante do Ceará

Após duas derrotas, para Internacional e Flamengo o Botafogo venceu o Ceará fora de casa por 2 x 0 pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (19/10). Em entrevista coletiva pós jogo, Davide Ancelotti valorizou a vitória do Glorioso e enalteceu seus atletas.

“Quero parabenizar os jogadores pelo esforço de hoje. Ganhar aqui não é fácil. Para nós é uma vitória importante. Apesar das dificuldades, é verdade que temos muitas dificuldades com os desfalques. O grupo sabe o objetivo que temos e está comprometido. O escudo que carregamos é pesado”, disse Ancelotti.

O técnico do Botafogo ainda comparou a partida deste domingo com o duelo diante do Fortaleza.

“No jogo contra o Fortaleza, o Fortaleza ficou com dez jogadores com cinco minutos de jogo. Hoje foi um jogo mais igualado, onde tivemos a oportunidade de fazer gol. Quando temos vantagem no placar, é sempre mais fácil, um pouco mais difícil quando o time oponente faz o primeiro gol. Não é fácil jogar aqui”, encerrou Davide.

Agora, o Botafogo entra em campo no próximo domingo (26/10), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do Santos.