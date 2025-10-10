Day Magalhães revela mensagens de famosos após caso com Vini Jr.

A modelo e designer Day Magalhães voltou a movimentar as redes sociais ao revelar bastidores de sua vida pessoal durante uma entrevista concedida ao programa BacciNotícias, nesta sexta-feira (10/10).
Conhecida nacionalmente após expor mensagens íntimas mantidas com Vini Jr., enquanto ele se relacionava com Virginia Fonseca, ela afirmou que vem recebendo mensagens de diversas personalidades conhecidas do público.
Procurada por famosos
Em entrevista, Day contou que é procurada com frequência por figuras influentes que tentam marcar encontros discretos.
“Tenho mensagens de vários famosos, tanto na política quanto nas redes sociais. Homens casados que me enviam mensagens privadas querendo ficar comigo. Sou solteira, recebo mensagens de pessoas conhecidas nacional e internacionalmente”, afirmou a modelo.
Day explicou ainda que, desde a repercussão do episódio envolvendo o atacante e a influenciadora, sua exposição cresceu de forma inesperada.
Medo de exposição
Segundo ela, o assédio aumentou significativamente, e o número de mensagens e ligações passou a ser constante.
“Mesmo com a minha página tendo poucos seguidores, muitos famosos acabam me mandando mensagens. Meu telefone não para de tocar, após a história com Vini Jr., muita gente me ligando com medo de ser exposta”, relatou.
A repercussão do caso, segundo a modelo, tem causado desconforto entre algumas figuras públicas, que estariam preocupadas com a possibilidade de terem suas conversas reveladas. Day, no entanto, garante que segue focada em sua carreira e não pretende expor ninguém.