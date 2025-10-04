De cara nova, Gretchen rebate críticas de mulheres: “Recalcadas e frustradas”

Na última sexta-feira (3/10), Gretchen surpreendeu o público nas redes sociais ao compartilhar nos stories a enorme repercussão sobre os recentes procedimentos estéticos que realizou. Em sua participação no “Jornal dos Famosos”, da LeoDias TV, no último dia 25/9, a cantora já havia explicado detalhes dessa nova fase. A influenciadora também rebateu comentários de mulheres que a criticaram após as mudanças estéticas: “Recalcadas e frustradas”.

Igor Alves, o cirurgião-dentista responsável por parte dos trabalhos que moldaram seu novo visual, fez um comentário impactante que foi compartilhado pela “Rainha do Rebolado”. O profissional usou as redes sociais para expressar sua gratidão e admiração pelo resultado alcançado.

Gretchen mostrando nova harmonização facial Reprodução Instagram @mariagretchen Gretchen mostrando nova harmonização facial Reprodução Instagram @mariagretchen Gretchen rebate críticas por desistência do Power Couple Foto/Instagram Gretchen Divulgação) Reprodução/Instagram Gretchen ao lado do marido, Esdras Divulgação

“Ela sempre foi o ‘meme’ mundial. Até que um dia ela teve confiança e paciência para chegar nesse resultado. Gretchen, obrigado por confiar no meu trabalho!”, escreveu. A publicação gerou uma onda de comentários positivos de internautas, que exaltaram a longevidade e a vitalidade da artista.

“Minha gente, ela tem quase 70 anos, está linda, ativa e cheia de vida! Mulheres como Gretchen provam que idade é só um número”, comentou uma seguidora. Uma foto de antes e depois compartilhada por Gretchen ganhou enorme repercussão e viralizou nas páginas de fofoca.