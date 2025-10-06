06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

De Duas Barras ao Grammy: o ecletismo vencedor de Martinho da Vila

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
de-duas-barras-ao-grammy:-o-ecletismo-vencedor-de-martinho-da-vila

Embora Martinho da Vila seja internacionalmente aclamado como sambista, com várias composições gravadas no exterior, ele é um legítimo representante da Música Popular Brasileira (MPB) e um compositor de reconhecido ecletismo. Martinho da Vila apresentará a essência desse repertório multifacetado no Ulysses Centro de Convenções em Brasília, no dia 31 de outubro, no Festival Estilo Brasil.

Compre seu ingresso

A vasta discografia, que conta com mais de 50 discos lançados, evidencia a mistura de elementos da cultura brasileira com a africana. No trabalho, Martinho explorou ritmos que vão muito além do samba, incluindo ciranda, frevo, côco, samba de roda, capoeira, bossa nova, calango, toada e sembas africanos.

Um exemplo da pesquisa no folclore é o disco “O canto das lavadeiras”, de 1989, que tem como base a tradição popular brasileira.

A qualidade consistente do trabalho e ecletismo foram valorizados globalmente, levando Martinho da Vila a acumular 12 indicações ao Grammy Latino ao longo da carreira.

O sambista conquistou três gramofones nessas premiações. Os álbuns vitoriosos no Grammy Latino foram “Brasilatinidade” (2005), “O Pequeno Burgues” (2009) — que foi uma regravação do primeiro disco —, e “De Bem Com A Vida” (2016).

Leia também

Martinho da Vila, que também é escritor com 15 livros lançados, segue recebendo importantes reconhecimentos. Ele recebeu o Prêmio Shell de Música Popular Brasileira em 1991, além de títulos como Comendador da República (Grau de Oficial) e a Ordem do Mérito Cultural.

O artista mantém uma ligação forte com as origens, tendo comprado a fazenda onde nasceu, em Duas Barras, quando ela foi colocada à venda.

Compre seu ingresso

Oferecido pelo Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost