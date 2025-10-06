de-duas-barras-ao-grammy:-o-ecletismo-vencedor-de-martinho-da-vila

Embora Martinho da Vila seja internacionalmente aclamado como sambista, com várias composições gravadas no exterior, ele é um legítimo representante da Música Popular Brasileira (MPB) e um compositor de reconhecido ecletismo. Martinho da Vila apresentará a essência desse repertório multifacetado no Ulysses Centro de Convenções em Brasília, no dia 31 de outubro, no Festival Estilo Brasil.

A vasta discografia, que conta com mais de 50 discos lançados, evidencia a mistura de elementos da cultura brasileira com a africana. No trabalho, Martinho explorou ritmos que vão muito além do samba, incluindo ciranda, frevo, côco, samba de roda, capoeira, bossa nova, calango, toada e sembas africanos.

Um exemplo da pesquisa no folclore é o disco “O canto das lavadeiras”, de 1989, que tem como base a tradição popular brasileira.

A qualidade consistente do trabalho e ecletismo foram valorizados globalmente, levando Martinho da Vila a acumular 12 indicações ao Grammy Latino ao longo da carreira.

O sambista conquistou três gramofones nessas premiações. Os álbuns vitoriosos no Grammy Latino foram “Brasilatinidade” (2005), “O Pequeno Burgues” (2009) — que foi uma regravação do primeiro disco —, e “De Bem Com A Vida” (2016).

Martinho da Vila, que também é escritor com 15 livros lançados, segue recebendo importantes reconhecimentos. Ele recebeu o Prêmio Shell de Música Popular Brasileira em 1991, além de títulos como Comendador da República (Grau de Oficial) e a Ordem do Mérito Cultural.

O artista mantém uma ligação forte com as origens, tendo comprado a fazenda onde nasceu, em Duas Barras, quando ela foi colocada à venda.

Oferecido pelo Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital