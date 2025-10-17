17/10/2025
De “duas músicas” ao topo: Ana Castela comemora sucesso além da expectativa

Escrito por Portal Leo Dias
Sucesso musical, digital e até comercial, Ana Castela confessou que não esperava nada disso! “Aôôh Resenha”, novo programa da LeoDias TV, Boiadeira afirmou que vem superando as próprias expectativas nos últimos anos. A atração estreou às 19h desta sexta-feira (17/10), e recebeu a cantora e os amigos, Duda Bertelli, Odorico Reis e Gabriel Vetuche.

No bate-papo com os apresentadores Marcelo Mesquita e Tierry, a artista, de 21 anos, afirmou que inicialmente esperava apenas um sucesso passageiro: “A verdade é que eu achei que teria duas musiquinhas e acabou”. O momento de esperança baixa, no entanto, deu lugar a muita autoconfiança.

Veja as fotos

De acordo com ela, as expectativas foram aumentando a cada novo hit: “E hoje em dia eu sou muito confiante. Tenho certeza que eu vou dar mais certo ainda. E tenho certeza que vou conquistar coisas que ainda nem sonho”, continuou Ana Castela, que brincou: “É… se a gente não torcer por nós mesmos, quem é que vai torcer?”

A cantora exemplificou com o objetivo de conquistar o Grammy Latino 2025. Ela foi indicada na categoria de “Melhor Álbum de Música Sertaneja” com o disco “Let’s Go Rodeo”. É o segundo ano consecutivo que a Boiadeira é indicada. Em 2024, ela venceu a mesma categoria com o álbum “Boiadeira Internacional”.

