De emoção a “piriri” ao vivo: veja todos os destaques da Semana na TV

Escrito por Portal Leo Dias
Na Semana da TV, entre os dias 20 e 24 de outubro, Ana Maria Braga voltou a emocionar o público em dois momentos marcantes do “Mais Você”. O primeiro foi a celebração dos 26 anos do programa, quando a apresentadora se comoveu ao relembrar Tom Veiga, intérprete do icônico Louro José, que faleceu em outubro de 2020.

Reprodução: Globo
Ana Maria Braga tem imprevisto e deixa programa para ir ao banheiroReprodução: Globo
Reprodução: Globo
Ana Maria Braga tem imprevisto e deixa programa para ir ao banheiroReprodução: Globo
Reprodução / Record
Gaby Spanic confirma que tapa em Tàmires foi planejadoReprodução / Record
Reprodução: Globo
Futuro de Caco Barcellos na Globo é esclarecido após rumores de saídaReprodução: Globo
Reprodução LeoDias
Reprodução LeoDias
LeoDias
LeoDias

Preparação para a carreira

Interessado em seguir os passos do pai na televisão, João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato (1959–2019), fechou contrato com a Record. O jovem pretende mostrar sua jornada em uma espécie de reality show, acompanhando sua preparação para se tornar um grande comunicador.

Foi proposital

Após ser desclassificada de “A Fazenda 17”, Gaby Spanic resolveu abrir o jogo e explicar o que realmente aconteceu durante a polêmica com Tàmires Assis. A atriz confessou que o tapa que deu no rosto da colega de confinamento foi planejado, pois já pensava em uma forma de deixar o reality.

O que rolou?

A Globo se pronunciou sobre os boatos de que o jornalista Caco Barcellos teria sido demitido. A emissora confirmou que o apresentador do “Profissão Repórter” continua contratado e que as informações sobre sua saída não procedem.

A festa é nossa

Ticiane Pinheiro esteve recentemente na Globo para gravar a tradicional chamada de fim de ano da emissora, e os rumores sobre uma possível ida da apresentadora para o canal onde trabalha seu marido, César Tralli, ficaram ainda mais fortes. Por outro lado, vários artistas também levaram familiares para o registro, como Patrícia Poeta, que convidou a irmã Paloma — também funcionária da Record — para participar da gravação.

Momento inesperado

Ana Maria Braga passou por uma situação inusitada que divertiu o público do “Mais Você”. Durante o programa ao vivo, a apresentadora precisou chamar Tati Machado às pressas para substituí-la após sentir um mal-estar — que ela mesma descreveu, com bom humor, como um “piriri” —.

Novos caminhos

O famoso Comandante Hamilton decidiu encerrar seu contrato com o SBT. O piloto afirmou que pretende seguir novos rumos profissionais, se dedicar a projetos pessoais e ampliar sua presença na internet com conteúdos próprios.

