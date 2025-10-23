23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana

De jatinho de Virginia, melhor amiga de Vini Jr. chega a Goiânia para festa de Maria Flor

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
de-jatinho-de-virginia,-melhor-amiga-de-vini-jr.-chega-a-goiania-para-festa-de-maria-flor

Virginia mantém laços estreitos com Lídia Souza, melhor amiga de Vinícius Júnior! A publicitária mostrou que viajou para Goiânia no jatinho da apresentadora, com direito a mimos personalizados. Ao desembarcar, ela também recebeu tratamento VIP e revelou que vai participar da festa de três anos de Maria Flor, nesta quinta-feira (23/10).

Nos Stories do Instagram, Lídia compartilhou fotos da viagem de jatinho e mostrou detalhes que entregaram quem era a dona do veículo aéreo: a almofada bordada com o desenho personalizado da família de Virginia. Além disso, a publicitária recebeu um kit de boas-vindas com itens para tornar a viagem ainda mais especial.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@lidia.souza
Melhor amiga de Vini Jr. chega para festa de Maria FlorFoto/Instagram/@lidia.souza
Foto/Instagram/@lidia.souza
Melhor amiga de Vini Jr. chega para festa de Maria FlorFoto/Instagram/@lidia.souza
Foto/Instagram/@lidia.souza
Melhor amiga de Vini Jr. chega para festa de Maria FlorFoto/Instagram/@lidia.souza
Foto/Instagram/@virginia
Melhor amiga de Vini Jr, Lídia Souza está na casa de VirginiaFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@lidiasouza
Melhor amiga de Vini Jr, Lídia SouzaFoto/Instagram/@lidiasouza
Foto/Instagram/@lidiasouza
Melhor amiga de Vini Jr, Lídia SouzaFoto/Instagram/@lidiasouza

Leia Também

Mas a recepção não parou por aí! Lídia não revelou se está hospedada na mansão da influenciadora ou em um hotel, mas mostrou que está em ótimas mãos. Ao entrar no quarto, se deparou com uma cesta de chocolates, buquê de flores e balão personalizado como. Virginia também deixou um bilhete feito à mão na cama de Lídia: “Hoje é dia de festa! Sinta-se em casa, mas você já é! Espero que goste, com amor, Virginia.”

Na legenda, Lidia agradeceu as boas-vindas: “Que recepção, minha amiga! Você não existe. Obrigada por tudo. Vamos comemorar, Virginia”, declarou. Vale destacar que, até o momento, a publicitária não revelou se está acompanhada, mas, segundo o perfil Condomínio da Maria Fifi, familiares do jogador também participam da viagem.

Aliás, esta não é a primeira vez que Virginia e Lídia se encontram. As duas fortaleceram a amizade durante as viagens da apresentadora a Madrid, na Espanha. Além disso, a publicitária, que é amiga de longa data do craque, também já marcou presença na mansão da criadora de conteúdo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost