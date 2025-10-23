De jatinho de Virginia, melhor amiga de Vini Jr. chega a Goiânia para festa de Maria Flor

Virginia mantém laços estreitos com Lídia Souza, melhor amiga de Vinícius Júnior! A publicitária mostrou que viajou para Goiânia no jatinho da apresentadora, com direito a mimos personalizados. Ao desembarcar, ela também recebeu tratamento VIP e revelou que vai participar da festa de três anos de Maria Flor, nesta quinta-feira (23/10).

Nos Stories do Instagram, Lídia compartilhou fotos da viagem de jatinho e mostrou detalhes que entregaram quem era a dona do veículo aéreo: a almofada bordada com o desenho personalizado da família de Virginia. Além disso, a publicitária recebeu um kit de boas-vindas com itens para tornar a viagem ainda mais especial.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Melhor amiga de Vini Jr. chega para festa de Maria Flor Foto/Instagram/@lidia.souza Melhor amiga de Vini Jr. chega para festa de Maria Flor Foto/Instagram/@lidia.souza Melhor amiga de Vini Jr. chega para festa de Maria Flor Foto/Instagram/@lidia.souza Melhor amiga de Vini Jr, Lídia Souza está na casa de Virginia Foto/Instagram/@virginia Melhor amiga de Vini Jr, Lídia Souza Foto/Instagram/@lidiasouza Melhor amiga de Vini Jr, Lídia Souza Foto/Instagram/@lidiasouza Voltar

Próximo

Mas a recepção não parou por aí! Lídia não revelou se está hospedada na mansão da influenciadora ou em um hotel, mas mostrou que está em ótimas mãos. Ao entrar no quarto, se deparou com uma cesta de chocolates, buquê de flores e balão personalizado como. Virginia também deixou um bilhete feito à mão na cama de Lídia: “Hoje é dia de festa! Sinta-se em casa, mas você já é! Espero que goste, com amor, Virginia.”

Na legenda, Lidia agradeceu as boas-vindas: “Que recepção, minha amiga! Você não existe. Obrigada por tudo. Vamos comemorar, Virginia”, declarou. Vale destacar que, até o momento, a publicitária não revelou se está acompanhada, mas, segundo o perfil Condomínio da Maria Fifi, familiares do jogador também participam da viagem.

Aliás, esta não é a primeira vez que Virginia e Lídia se encontram. As duas fortaleceram a amizade durante as viagens da apresentadora a Madrid, na Espanha. Além disso, a publicitária, que é amiga de longa data do craque, também já marcou presença na mansão da criadora de conteúdo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.