De Ludmilla a Virginia: Confira famosos que aderiram à febre do beach tennis

Nesta semana, Virginia chamou atenção ao ser vista jogando beach tennis ao lado de ninguém menos que Netinho, irmão de Vini Jr. Embora a aparição seja novidade, a influenciadora já pratica o esporte há algum tempo, assim como diversas outras celebridades. O portal LeoDias reuniu uma lista de famosos que também se renderam ao tênis de praia.

Apesar de ser dona de uma mansão grandiosa, Virginia mora em Goiânia, e, por lá, não tem praia. Mas isso não é desculpa para deixar de jogar o esporte. A influenciadora está construindo um complexo de lazer ao lado de sua casa, que deve incluir uma quadra de tênis de areia. Além disso, ela também possui uma quadra em sua casa de férias, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Virginia com irmão de Vini Jr., Netinho Foto/Instagram/@Virginia Virginia com irmão de Vini Jr., Netinho Foto/Instagram/@Virginia Ludmilla praticando Beach Tennis Foto/Instagram Adriane Galisteu e Vittorio praticando Beach Tennis Foto/Instagram Nathalia Dill praticando Beach Tennis Foto/JC Pereira/AgNews Thiago Nigro é internado durante renovação de votos com Maíra e fala sobre acidente Reprodução: Instagram @thiago.nigro

Ludmilla

Ludmilla é outra celebridade que já pratica o esporte há algum tempo. Tanto é que, em 2021, ela inaugurou uma quadra em sua mansão, quando o beach tennis começava a virar febre no Brasil, e a apelidou de “Arena Lud”. Até hoje, a cantora segue se jogando e se divertindo na areia.

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu, por sua vez, não revelou se possui uma quadra em casa ou se pratica o esporte em um clube. Mas uma coisa é certa: o exemplo arrasta. A apresentadora de “A Fazenda”, da Record, é adepta do beach tennis e já levou o hábito para a família, com partidas ao lado do filho, Vittorio.

Nathalia Dill

Nathalia Dill é outra celebridade que leva o esporte a sério. A atriz já foi vista várias vezes praticando beach tennis diretamente na maior quadra do mundo: a praia. Ela se joga ao lado das amigas e não se importa em cair ou derrapar na frente das câmeras, tudo para dar o melhor de si no exercício.

Thiago Nigro

Para encerrar a lista, Thiago Nigro também era um dos adeptos do esporte. No entanto, o empresário acabou sofrendo uma lesão séria no joelho enquanto jogava. Agora, ele está em recuperação e já adiantou que não poderá mais competir, embora pretenda retomar as quadras para partidas amistosas com os amigos. O caso serve de alerta sobre a importância de praticar o esporte com acompanhamento adequado.