De milhões! Laís Caldas revela custos de casamento com Gustavo Marsengo

A ex-BBB Laís Caldas decidiu abrir o jogo sobre os gastos do casamento luxuoso com Gustavo Marsengo, realizado em setembro, em Goiânia. Em uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram na noite desta segunda-feira (6/10), a médica revelou que nenhuma marca patrocinou o evento, apesar de terem conseguido alguns descontos com fornecedores.

“Quem pagou pelo nosso casamento, que não era barato, fomos eu, Gustavo e minha mãe”, contou Laís, reforçando que a festa foi fruto de muito planejamento financeiro. A ex-sister ainda explicou que, mesmo com cortes de custos em alguns pontos, o valor final foi altíssimo. “Ainda assim, o casamento foi uma coisa de milhões”, completou, em tom bem-humorado.

A celebração reuniu amigos, familiares e ex-participantes do Big Brother Brasil, com direito a decoração exuberante, buffet de alto padrão e atrações musicais que embalaram a noite. Segundo Laís, a prioridade era realizar um evento que refletisse a personalidade do casal, sem abrir mão da elegância.

A médica também fez questão de esclarecer os rumores sobre possíveis parcerias comerciais envolvendo o casamento. “Tivemos descontos, sim, de 10%, 15%, às vezes 20%, mas ninguém bancou nada. Fizemos questão de pagar por tudo, para ter liberdade de escolher cada detalhe do jeito que queríamos”, afirmou.