De muletas, Gracyanne Barbosa surpreende ao surgir em ensaio da União da Ilha

16/10/2025
Mesmo lesionada, a musa fitness Gracyanne Barbosa marcou presença no ensaio da escola União da Vila, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (15/10), na qual é rainha de bateria. A ex-BBB machucou o joelho durante participação na competição Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Gracyanne marcou presença no local ainda com um estabilizador na região do joelho esquerdo e com um curativo na cicatriz onde realizou uma cirurgia, há cerca de 15 dias.

Reprodução: Instagram
Gracyanne Barbosa desabafa sobre ficar com uma perna mais fina: “Agora o foco é me recuperar”Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa chora ao sentir dor intensa em fisioterapia pós-cirurgiaReprodução: Instagram @graoficial
Reprodução/Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa volta aos treinos após cirurgiaReprodução/Instagram @graoficial

Na tarde desta quarta-feira (15/10), Gracyanne compartilhou um vídeo chorando enquanto exercitava a perna operada. “Há quem veja limitações; eu prefiro ver tudo como uma oportunidade de recomeçar. A resiliência é o músculo que nunca deixa de crescer”, escreveu.

“Eu observei que tem muita gente me parabenizando por ser resiliente e se culpando por não fazer igual ou não ser positiva o tempo todo. Então, eu me sinto na obrigação de mostrar que eu não sou só sorriso, só dedicação. Eu também reclamo, questiono, choro e sinto dor”, ainda disse ela.

