De muletas, Gracyanne Barbosa surpreende ao surgir em ensaio da União da Ilha

Mesmo lesionada, a musa fitness Gracyanne Barbosa marcou presença no ensaio da escola União da Vila, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (15/10), na qual é rainha de bateria. A ex-BBB machucou o joelho durante participação na competição Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Gracyanne marcou presença no local ainda com um estabilizador na região do joelho esquerdo e com um curativo na cicatriz onde realizou uma cirurgia, há cerca de 15 dias.

Na tarde desta quarta-feira (15/10), Gracyanne compartilhou um vídeo chorando enquanto exercitava a perna operada. “Há quem veja limitações; eu prefiro ver tudo como uma oportunidade de recomeçar. A resiliência é o músculo que nunca deixa de crescer”, escreveu.