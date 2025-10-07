07/10/2025
Universo POP
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

De olho em 2026, Lula tenta destravar pautas com apelo popular

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
de-olho-em-2026,-lula-tenta-destravar-pautas-com-apelo-popular

A pouco menos de um ano das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vê avançar um pacote de benesses que pode impulsionar sua candidatura à reeleição. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que prevê isentar do Imposto de Renda (IR) quem recebe até R$ 5 mil e reduz a alíquota para salários de até R$ 7.350. A medida deve beneficiar mais de 15 mil brasileiros.

Além do IR, o governo tem projetado avançar com outras pautas populares com o objetivo de agradar o eleitorado que vai de famílias de baixa renda à classe média. Um exemplo é o fim da escala 6×1.

Na última quinta-feira (2/10), um dia após a aprovação do texto do IR, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR) recebeu a deputada federal Erika Hilton (PSol) em seu gabinete. Hilton é autora da proposta de emenda à Constituição (PEC) que busca eliminar o modelo em que se trabalha seis dias e descansa um. O texto também prevê a redução na jornada de trabalho no Brasil de 44 horas para 36 horas semanais.

A proposta foi protocolada na Câmara dos Deputados em fevereiro após forte pressão da sociedade civil. No entanto, desde então, não houve avanço. Agora, o governo entrou em campo para articular uma reunião com líderes com o objetivo de destravar a matéria. Um levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência aponta que fim da escala de trabalho 6×1 é apoiado por 65% dos brasileiros.

Além disso, nos próximos dias o presidente vai anunciar um programa de crédito para reforma de casas. As novas linhas de financiamento devem beneficiar a classe média, grupo visado PT para pavimentar a reeleição de Lula em 2026. Na semana passada, o petista se reuniu com o ministro das Cidades, Jader Filho, para ajustar os últimos detalhes do programa.

Pautas positivas

  • A Câmara aprovou, nessa semana, o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil. A medida é uma das principais promessas de campanha do petista.
  • Após destravar o IR, o governo busca acelerar outras pautas que vão beneficiar desde famílias de baixa renda, até a classe média — eleitorado visado pelo petista.
  • Pacote de benesses vem no momento em que o governo busca uma marca para o terceiro mandato de Lula.
  • Entre os temas discutidos, estão o fim da escala 6×1, o programa de reforma de casas e a proposta para baratear o custo da CNH.

CNH mais barata

Outra medida sendo discutida dentro do governo é o fim da obrigatoriedade da autoescola para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com o Ministério dos Transportes, a mudança deve baratear os custos em 80% e democratizar o acesso ao documento.

Nessa semana, o presidente deu o aval para que a proposta avance. A pasta chefiada pelo ministro Renan Filho (MDB-AL) abriu uma consulta pública para colher sugestões da população sobre o tema.

Em entrevista ao Metrópoles, o ministro rebateu críticas do setor, que prevê o fechamento em massa de autoescolas.

“Não vai ser o fim das autoescolas. Nós vamos acabar com a obrigação do cidadão procurar uma autoescola. Ele vai procurar a autoescola se ele desejar, se ela prestar um bom serviço, se ela facilitar a aprovação dele na prova. Se ele achar melhor estudar de outra maneira, ele vai poder estudar de outra maneira”, afirmou Renan Filho.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost