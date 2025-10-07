de-olho-em-2026,-lula-tenta-destravar-pautas-com-apelo-popular

A pouco menos de um ano das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vê avançar um pacote de benesses que pode impulsionar sua candidatura à reeleição. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que prevê isentar do Imposto de Renda (IR) quem recebe até R$ 5 mil e reduz a alíquota para salários de até R$ 7.350. A medida deve beneficiar mais de 15 mil brasileiros.

Além do IR, o governo tem projetado avançar com outras pautas populares com o objetivo de agradar o eleitorado que vai de famílias de baixa renda à classe média. Um exemplo é o fim da escala 6×1.

Na última quinta-feira (2/10), um dia após a aprovação do texto do IR, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR) recebeu a deputada federal Erika Hilton (PSol) em seu gabinete. Hilton é autora da proposta de emenda à Constituição (PEC) que busca eliminar o modelo em que se trabalha seis dias e descansa um. O texto também prevê a redução na jornada de trabalho no Brasil de 44 horas para 36 horas semanais.

A proposta foi protocolada na Câmara dos Deputados em fevereiro após forte pressão da sociedade civil. No entanto, desde então, não houve avanço. Agora, o governo entrou em campo para articular uma reunião com líderes com o objetivo de destravar a matéria. Um levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência aponta que fim da escala de trabalho 6×1 é apoiado por 65% dos brasileiros.

Além disso, nos próximos dias o presidente vai anunciar um programa de crédito para reforma de casas. As novas linhas de financiamento devem beneficiar a classe média, grupo visado PT para pavimentar a reeleição de Lula em 2026. Na semana passada, o petista se reuniu com o ministro das Cidades, Jader Filho, para ajustar os últimos detalhes do programa.

Pautas positivas

A Câmara aprovou, nessa semana, o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil. A medida é uma das principais promessas de campanha do petista.

Após destravar o IR, o governo busca acelerar outras pautas que vão beneficiar desde famílias de baixa renda, até a classe média — eleitorado visado pelo petista.

Pacote de benesses vem no momento em que o governo busca uma marca para o terceiro mandato de Lula.

Entre os temas discutidos, estão o fim da escala 6×1, o programa de reforma de casas e a proposta para baratear o custo da CNH.

CNH mais barata

Outra medida sendo discutida dentro do governo é o fim da obrigatoriedade da autoescola para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com o Ministério dos Transportes, a mudança deve baratear os custos em 80% e democratizar o acesso ao documento.

Nessa semana, o presidente deu o aval para que a proposta avance. A pasta chefiada pelo ministro Renan Filho (MDB-AL) abriu uma consulta pública para colher sugestões da população sobre o tema.

Em entrevista ao Metrópoles, o ministro rebateu críticas do setor, que prevê o fechamento em massa de autoescolas.

“Não vai ser o fim das autoescolas. Nós vamos acabar com a obrigação do cidadão procurar uma autoescola. Ele vai procurar a autoescola se ele desejar, se ela prestar um bom serviço, se ela facilitar a aprovação dele na prova. Se ele achar melhor estudar de outra maneira, ele vai poder estudar de outra maneira”, afirmou Renan Filho.