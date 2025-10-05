De olho em vaga no Senado, Portinho também quer visitar Bolsonaro

05/10/2025
Escrito por Metrópoles
de-olho-em-vaga-no-senado,-portinho-tambem-quer-visitar-bolsonaro

O senador Carlos Portinho afirmou que seu foco continua sendo a reeleição, apesar de disputar internamente a vaga pelo PL com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O líder do partido na Casa relatou que, a exemplo do governador, também solicitou ao ministro Alexandre de Moraes autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Fui o primeiro a ser autorizado a visitá-lo, mas, infelizmente, a data coincidiu com a internação recente dele e eu ainda estava em viagem a Portugal, representando o Senado nas celebrações dos 200 anos do reconhecimento da nossa independência por Portugal”, disse Portinho à coluna. “Minha candidatura é a reeleição ao Senado, não vou tentar ser deputado federal”, declarou.

“Sem dúvida, o governador, como meu colega de partido, e eu, que sou líder do PL no Senado há cinco anos, devemos visitá-lo. Espero que seja deferido logo [o pedido feito ao STF], pois já faz quase três semanas que aguardo uma definição. Minha maior motivação é poder abraçar o presidente e prestar minha solidariedade. Gratidão não prescreve”, afirmou.

A primeira vaga do PL-RJ ao Senado está reservada ao senador Flávio Bolsonaro, enquanto a segunda está no centro de uma disputa interna entre Castro e o senador Carlos Portinho.

Segundo o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, caberá a Jair Bolsonaro a decisão final sobre quem concorrerá ao Senado.

Castro quer visitar Bolsonaro

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro solicitará ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

O encontro terá como objetivo discutir a conjuntura política e a disputa ao Senado em 2026, quando o partido poderá indicar dois candidatos em cada estado.

A conversa com Bolsonaro, que será solicitada ao STF nos próximos dias, deverá selar o plano de Castro para 2026.

