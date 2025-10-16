16/10/2025
De olho no Senado, Gladson diz que voltaria a ser governador no futuro: ‘Doutorado para a vida’

Com mais de 60% de aprovação, Cameli disse que voltaria a ser governador se esse fosse o desejo da população

No fim de seu segundo mandato à frente do Governo do Estado e pré-candidato ao Senado, o governador Gladson Cameli foi questionado, durante entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta terça-feira (15), se tem interesse em voltar a comandar o Executivo acreano no futuro.

Gladson afirmou que gosta de ser governador, mas que não aprecia o “poder pelo poder”.

Gladson em entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet/Foto: José Caminha

“Não vou dizer que dessa água eu não beberei. Eu amo ser governador. Gosto. Não é pelo status do poder, porque o poder pelo poder eu não quero. Eu não faço questão. E pode observar: todos aqueles que colocaram a expectativa de o governador, o grande poderoso, em primeiro lugar, podem ver o êxito das suas administrações — como é que foram. Eu sou o Gladson, sou o governador, tenho que cumprir meu papel institucional, mas também sou o Gladson; procuro sempre não deixar confundir isso. Eu amo ser governador, não nego isso pra você. É uma missão e um doutorado pra vida”, explicou o político.

Com mais de 60% de aprovação, Cameli disse que voltaria a ser governador se esse fosse o desejo da população.

“E se você me perguntar se eu poderia voltar lá na frente, se for um anseio da população e uma coisa natural, eu estou pronto para dar continuidade. Eu entrei na política em 2006 como deputado federal. Então deixa eu só te dar alguns números rapidamente: fui eleito com quase 19 mil votos, reeleito com 33 mil, fui o senador mais votado da história disputando uma única vaga, governador eleito com 53% e reeleito com 57%. Então, só tenho que agradecer. E voltaria, sim”, concluiu.

VEJA O VÍDEO NA ÍNTEGRA:

