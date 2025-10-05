05/10/2025
De Orlando à pescaria: relembre todos os encontros entre Ana Castela e Zé Felipe

Escrito por Portal Leo Dias
Ana Castela e Zé Felipe têm sido constantemente flagrados juntos, seja nos bastidores de shows, dividindo jatinho, em confraternizações na casa de cada um, ou até mesmo em uma viagem em família. O portal LeoDias relembra a trajetória do novo casal, desde a primeira vez em que foram vistos juntos, durante uma viagem para Orlando, nos EUA, até a pescaria do último final de semana no Pantanal Matogrossense.

A primeira vez em que o casal foi flagrado junto, em exclusividade do portal, foi no dia 28 de julho, enquanto curtiam os parques da Disney, na Flórida. Apesar de ironizarem a situação através das redes, este foi o primeiro indício de que a amizade entre os cantores estava se tornando um romance.

Veja as fotos

Alguns dias depois, os artistas anunciaram um projeto musical juntos. Nesse período, o jatinho de Zé Felipe foi visto frequentemente a caminho da cidade da boiadeira, em Londrina (PR): em apenas três dias, a aeronave esteve duas vezes no local, no domingo (31/8) e na terça-feira (2/9).

No final de semana seguinte, no dia 7/9, o cantor apareceu nos Stories em um churrasco na casa de Ana, ao lado de sua família e amigos. A confraternização não parou aí entre os pombinhos, já que, no dia 18/9, Ana estava na casa de seu futuro sogro, Leonardo, e chegou a compartilhar uma foto ao lado do artista.

Com a agenda de shows de ambos em São Paulo, Ana aproveitou para ficar hospedada no apartamento de Zé no final de semana do dia 26/9. Os dois seguiram juntos para Jaguariúna, no interior de São Paulo, onde a Boiadeira se apresentou e o ex de Virginia acompanhou o show dos bastidores.

Em seguida, o jatinho voltou com os dois para Goiás, onde foi a vez de Zé Felipe se apresentar, e claro, com a presença de Castela, que além de ter prestigiado da plateia, subiu no palco surpreendendo o público do local.

E como todo descanso é merecido, após os shows, Ana, Zé e a família do cantor, seguiram para a viagem no Pantanal no dia 28/9, onde, além de protagonizarem vários momentos juntos, teve a confirmação do envolvimento por Poliana, mãe do artista.

A família ficou no local por cerca de 3 dias, e nesta quarta-feira (1º/10), a boiadeira confirmou pela primeira vez o romance durante uma entrevista na gravação do DVD de de Naiara Azevedo, em São Paulo. “A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas a gente está seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando e está todo mundo muito feliz, graças a Deus”, afirmou na ocasião.

