De Piracicaba à alta gastronomia: as memórias que moldaram Fogaça

Antes de se tornar um dos chefs mais reconhecidos do país, Henrique Fogaça viveu uma infância marcada por simplicidade, liberdade e sabores inesquecíveis.

Em entrevista à revista Life Zumm, o jurado do MasterChef Brasil contou que cresceu em Piracicaba (SP), onde passava os dias brincando na rua, jogando bola, andando de bicicleta e participando das famosas “guerras de mamona”, uma lembrança viva da infância interiorana.

“A minha infância foi muito feliz na época de Piracicaba. Jogava muita bola na rua, fazia guerra de mamona, andava muito de bicicleta, de patins e tinha um skate também quando era pequeno!”, relembra o empresário. A mudança para Ribeirão Preto, aos 10 anos, trouxe novas experiências: o tênis e os campeonatos de bicicleta no canavial. “Eu e meus amigos fazíamos campeonato de bicicleta no canavial e chupávamos cana-de-açúcar”, conta.

A relação afetiva com a cana-de-açúcar, aliás, atravessou o tempo e chegou à cozinha. “Quando abri o Sal, eu servia de couvert palitos de cana-de-açúcar gelado. Eram deliciosos e as pessoas adoravam”, recorda o chef, que transformou a memória da infância em toque autoral da gastronomia.

Henrique Fogaça é o próximo convidado do Metrópoles Talks, com o tema "Lições de uma vida sem receita pronta", que acontece dia 28 de outubro, em São Paulo.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla