De São Paulo para o mundo: versão brasileira de “Wicked” ganha turnê global

O espetáculo “Wicked”, em sua aclamada montagem brasileira de 2023, está prestes a cruzar fronteiras. O Instituto Artium de Cultura licenciou a produção para temporadas em diversos países do Oriente Médio, da África e da Ásia, marcando um momento significativo para o teatro musical nacional.

As duas primeiras capitais a receberem a peça já estão confirmadas: Riade, na Arábia Saudita, de 3 a 20 de dezembro de 2025, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre 28 de janeiro e 15 de fevereiro de 2026. Esta última, inclusive, foi anunciada com projeção no icônico Burj Khalifa.

Versão brasileira de "Wicked" ganha turnê global Divulgação Cena do musical "Wicked Brasil" Foto: Andy Santana/Brazil News Fabi Bang e Myra Ruiz, as protagonistas do musical "Wicked" Foto: Andy Santana/Brazil News Fabi Bang e Myra Ruiz, as protagonistas do musical "Wicked" Foto: Clayton Felizardo/BrazilNews

A versão brasileira de 2023 é a pioneira em fazer a personagem Elphaba voar sobre a plateia e utiliza recursos inovadores, como painéis de LED e artes digitais. Segundo Carlos Cavalcanti, presidente do Instituto Artium de Cultura, a cena torna a produção ideal para turnês internacionais e temporadas de curta duração.

O acordo de licenciamento, que possui o aval dos detentores dos direitos autorais do musical, permite que os produtores estrangeiros utilizem ou se inspirem nos projetos cenográficos e técnicos desenvolvidos em São Paulo. Alguns criativos brasileiros já até foram contratados para integrar as novas produções.

A negociação inicial prevê a ida do espetáculo a países como Kuwait, Turquia, Bulgária, África do Sul e Índia, além dos já anunciados. “É um passo modesto, mas é o Brasil construindo seu lugar no cenário mundial do teatro musical”, afirmou Carlos Cavalcanti.

Enquanto se prepara para a estreia global, o musical “Wicked” segue em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, com as atrizes Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda), em sessões de quarta a domingo.