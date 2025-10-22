De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional

A jovem modelo Gabriely Dobbins, de apenas 18 anos, natural de Sena Madureira, no interior do Acre, conquistou espaço no cenário internacional da moda ao estrear na Paris Fashion Week, uma das semanas de moda mais prestigiadas do mundo. A apresentação ocorreu no início de outubro, marcando um novo capítulo na carreira da acreana, que desfilou exclusivamente para a grife francesa Chloé.

Gabriely começou a ganhar destaque no Brasil ainda em 2024, quando, aos 17 anos, participou da 57ª São Paulo Fashion Week (SPFW). Desde então, vem construindo uma trajetória marcada por esforço, disciplina e determinação.

Com traços indígenas, herdados da bisavó de etnia Huni Kuî, Gabriely destacou-se na passarela de uma das marcas de luxo mais conhecidas da França, fundada em 1952 e reconhecida por seu estilo feminino e elegante.

“Eu me sinto muito grata e feliz. Me emocionei muito depois do desfile, pois trabalhei muito para conseguir chegar até aqui. Tanto antes de vir para Paris, como agora estando aqui. Eu estive com eles por um mês e meio, e todas as roupas do desfile foram feitas com a medida do meu corpo”, relatou Gabriely ao G1.

Apesar da rotina intensa, a jovem afirma que a experiência tem sido única e transformadora. “Está sendo incrível. É bem cansativo e exige muito de mim, mas é uma experiência de outro mundo. Tenho vários sentimentos ao mesmo tempo, e o maior é gratidão, porque sei o quanto lutei para estar aqui hoje”, completou.

A modelo diz que se inspira na francesa Loli Bahia, modelo e atriz que tem sido uma de suas principais referências. “Eu a acompanho bastante, e ela tem sido um grande exemplo pra mim”, contou.

Sobre os próximos passos, Gabriely afirma que pretende continuar investindo na carreira internacional, mas sem deixar o Acre e a família de lado.