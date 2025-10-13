De Taylor Swift até o rap das Marias, relembre músicas com indiretas a famosos

Na música, as mais diversas vivências podem virar inspiração para compositores de mão-cheia. Desde uma análise da sociedade até uma singela canção de amor. Porém, a raiva também pode ser um combustível para criar arte. Nesta semana, Taylor Swift viralizou após uma suposta alfinetada em Charli XCX, mas os exemplos das chamadas “diss tracks” são quase ilimitados, do pop ao rap, direcionadas a outros artistas ou pessoas famosas.

Confira uma lista de icônicas diss tracks:

“Actually Romantic”

Taylor Swift pegou os fãs de surpresa com a 7° faixa do “The Life of a Showgirl”, em que faz duras críticas a uma colega de profissão que não tira seu nome da boca. De acordo com os swifties mais atentos, a música seria uma diss para Charli XCX.

Desde chamar sua antagonista de chihuahua irritado numa bolsinha e até dizer que a pessoa mencionar tanto seu nome a deixaria “molhada”, esse estilo de canção é inédita na discografia de Taylor.

Rap das Marias

Lembra? Em abril de 2023, sem aviso prévio, Zé Felipe publicou nas redes sociais o que se tornou conhecido como o “Rap das Marias”, que era uma resposta ao jornalista Evaristo Costa, que criticou Virginia Fonseca.

Nos versos, o filho de Leonardo defendia a ex, afirmando que ela estava sempre trabalhando, além de pedir respeito à sua família. Em outras oportunidades, Zé afirmou que sente vergonha do episódio.

“Not Like Us”

Kendrick Lamar e Drake travaram uma verdadeira batalha de músicas em 2024, e o vencedor para os fãs foi Lamar. A troca de acusações também foi baixa, e começou ainda em 2023. Em meio a hits como “Euphoria” (Kendrick) e “Familly Matters” (Drake), foi “Not Like Us” que deixou a palavra final.

A canção, além de um verdadeiro fenômeno, causou barulho e impacto cultural quase imensuráveis. No Grammy, foram cinco prêmios, incluindo Música do Ano e Gravação do Ano. Além de uma performance marcante no Super Bowl deste ano. No Brasil, a canção colocou todo mundo para dançar.

“Espero que Entendam”

Grande revelação do rap nacional, Ebony furou a bolha no final de 2023, quando lançou o hit “Espero que Entendam”. Na canção, ninguém se salva. É alfinetada em boa parte dos rappers brasileiros atuais. Na música, Ebony lança shade no Baco Exu do Blues, Felipe Ret, L7, Kyan, Djonga, BK e ainda mais.

Com a diss, Ebony se posicionou como uma das grandes do rap brasileiro – entre homens e mulheres. Ela conquistou o respeito e alcançou um fenômeno pop.

“Girl So Confusing”

Agora um reset cultural! O “Brat” foi um dos grandes álbuns de 2024 e gerou hits instantâneos como “360”, “Von Dutch” e “Guess”, mas uma canção em específico chamou a atenção: “Girl So Confusing”, em que Charli XCX narra uma relação conturbada com outra mulher na indústria.

Logo, os fãs começaram a especular que era sobre Lorde, e o boato foi no alvo. Insatisfeita com a repercussão, Lorde chamou Charli XCX e resolveram a briga de maneira icônica, no remix. Com um verso cheio de verdades da neozelandesa, a nova canção se tornou um marco na história das diss tracks.

“Give it to Me”

Essa é como o megazord das diss tracks. O produtor Timbaland juntou Nelly Furtado e Justin Timberlake para mandar indiretas a rodo. Enquanto a diva pop mandou um recado para Fergie por conta da treta criada nas músicas “Promiscuous” e “Fergalicious”, o ex-integrante do Nsync cantou sobre Prince, que havia criticado o conceito da era “Future Sex Love Sounds”.

Até mesmo Timbaland mandou shades na canção, com críticas ao produtor Scott Storch.

“Banquete”

Vivi voltou ao pop com a música “Banquete” e estava com a língua afiada. No clipe, dividido em “entrada”, “prato principal” e “sobremesa”, fãs apontaram possíveis referências a ex-namorados em cada parte.

Na “entrada”, o enjoo e a traição lembrariam Nathan Pereira; no “prato principal”, o comportamento narcisista seria uma menção a Jon Vlogs; e na “sobremesa”, o tom debochado e a descrição “açucarado” fariam alusão a Juliano Floss. A cantora, no entanto, não confirmou nenhuma dessas interpretações.