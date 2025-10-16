De “Telefone Preto 2” a “Invencível”: lançamentos da semana no cinema e streaming

Os cinemas e as plataformas de streaming estão cheios de estreias que prometem mexer com o público nesta semana. Entre sustos, risadas e dramas inspiradores, os novos títulos trazem do suspense arrepiante de “O Telefone Preto 2” à delicadeza da animação nacional “Eu e Meu Avô Nihonjin”.

A variedade impressiona, e o portal LeoDias dá a dica: histórias reais, mistérios sombrios e tramas familiares se misturam em produções que vão do terror ao afeto. Confira os principais lançamentos e escolha os seus favoritos para maratonar!

“O Telefone Preto 2” (Cinema)

Quatro anos após escapar de seu sequestrador, Finney tenta levar uma vida normal, mas o trauma ainda o assombra. Sua irmã mais nova, Gwen, começa a receber chamadas do telefone preto em sonhos e a reviver pesadelos de jovens perseguidos em Alpine Lake. Determinados a saber a origem das visões, os irmãos enfrentam uma tempestade de neve e descobrem uma ligação perturbadora.

“Eu e Meu Avô Nihonjin” (Cinema)

Noboru, um menino de dez anos, decide investigar a história de seus antepassados japoneses. O único capaz de ajudá-lo é seu avô, que evita falar sobre o passado. Com a persistência do neto, a animação brasileira, desenhada à mão com traços inspirados no estilo japonês, mergulha em conflitos familiares. Na trama, um homem que nunca quis deixar de ser japonês e uma criança em busca de afirmar sua identidade brasileira vivem momentos emocionantes.

“O Bom Bandido” (Cinema)

Baseado em uma história real, o filme acompanha Jeffrey Manchester, um criminoso carismático que, durante sua fuga da polícia, se esconde de maneira inusitada: no telhado de uma loja de brinquedos. Lá, ele assume uma nova identidade e se envolve com uma funcionária, vivida por Kirsten Dunst. Mas quando o passado vêm à tona, o casal precisa enfrentar decisões que podem mudar suas vidas para sempre.

“Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado” (HBO)

Cinco amigos escondem um acidente fatal por meio de um pacto. Mas um ano depois, alguém descobre a verdade e parte em busca de vingança. Perseguidos por um assassino, eles recorrem aos sobreviventes do massacre de Southport, ocorrido em 1997, na tentativa de se salvarem. O elenco conta com Madelyn Cline, Chase Sui Wonders e Sarah Pidgeon, além do retorno de Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr.

“Cenas de um Crime” (HBO)

A investigação do assassinato de um dos maiores empreiteiros do país ocorre durante uma reunião familiar em uma mansão, onde cada hóspede esconde um segredo perigoso. Os detetives André, interpretado por Fabrício Boliveira, e Bárbara, por Débora Nascimento, recém-separados, são designados para o caso. No entanto, eles ficam isolados no local junto com os suspeitos.

“Os Pestes” (Netflix)

A animação narra as aventuras dos vilões Sr. e Sra. Twits. Donos do parque de diversões mais perigoso da cidade, eles vivem causando problemas por onde passam. Quando elaboram um grande plano de roubo e começam a dominar a cidade, duas crianças órfãs corajosas, Beesha e Bubsy, entram em cena para salvar todos. Com a ajuda de uma família de animais mágicos, os jovens precisam se unir para derrotar o mal.

“Invencível” (Prime Video)

Austin é uma criança com autismo e uma doença rara que torna seus ossos extremamente frágeis. Apesar dos desafios, ele possui uma visão de mundo alegre, engraçada e inspiradora, capaz de transformar e unir todos ao seu redor, especialmente seu pai, Scott (Zachary Levi). O filme é baseado em uma história real.