De um encontro inesquecível à glória mundial: relembre a entrevista de Douglas Richer com Ramon Dino

O Acre amanheceu em festa com o feito histórico de Ramon Dino, que conquistou o título de Mr. Olympia 2025, na categoria Classic Physique, o campeonato mais importante do fisiculturismo mundial. A vitória consagra o acreano como o maior nome da modalidade no país e simboliza anos de dedicação e superação.

Mas antes da consagração mundial, Ramon protagonizou um encontro marcante com o saudoso Douglas Richer, jornalista do ContilNet Notícias e da TV Rio Branco, que faleceu em 2 de fevereiro de 2025, aos 37 anos, vítima de fibrose pulmonar idiopática.

A entrevista, realizada em 13 de abril de 2024, foi feita na residência do atleta em São Paulo e se tornou um dos registros mais memoráveis da carreira de Douglas, reconhecido por seu carisma, generosidade e talento.

Uma visita marcada por acolhimento e exclusividade

Naquela manhã de sábado, Douglas Richer e sua equipe foram recebidos calorosamente por Ramon Dino e sua esposa, Vitória Viana, na casa do casal, onde vivem com os filhos Ravi e Clara. O ambiente descontraído abriu espaço para uma conversa íntima, reveladora e cheia de momentos emocionantes.

“Eu fui surpreendido com o resultado do último campeonato. Já havia conquistado o primeiro lugar anteriormente, e desta vez, assumi o segundo lugar. Foi uma experiência desafiadora, mas estou determinado a me superar”, compartilhou Dino durante a entrevista.

As palavras ganham hoje um novo significado — a superação citada por Ramon culminou em sua vitória mundial neste mês de outubro, quando o atleta subiu ao topo do pódio e fez história para o Brasil.

Planos, família e sonhos para o Acre

Durante a conversa, o fisiculturista revelou seu desejo de abrir uma academia em Rio Branco, como forma de retribuir o carinho de sua terra natal e incentivar novos atletas acreanos.

“Estou focado em expandir meu legado além das competições. Abrir uma academia em Rio Branco é apenas o primeiro passo. Meu objetivo é criar uma rede de academias que promovam saúde e bem-estar em todo o país”, afirmou Dino.

Além disso, o atleta anunciou seus planos para lançar uma linha de suplementos e produtos fitness, fortalecendo sua marca pessoal e ampliando sua atuação no setor.

Primeira equipe acreana recebida por Ramon Dino

A entrevista marcou a primeira vez que o astro recebeu uma equipe de jornalismo do Acre em sua residência, um gesto de reconhecimento às suas origens.

Douglas, sempre atento aos detalhes e com sua característica empatia, conseguiu capturar o lado humano do campeão, mostrando o homem por trás do ícone.

O registro ganhou valor histórico após a morte do jornalista, um dos comunicadores mais amados e respeitados do estado. Com mais de uma década de atuação no ContilNet, Douglas se destacou pela presença marcante, pelas coberturas de eventos e pela maneira afetuosa com que contava as histórias das pessoas.

Legado e emoção

Hoje, a entrevista de Douglas Richer com Ramon Dino é um símbolo duplo de superação e eternidade: de um lado, o atleta que levou o nome do Acre ao mundo; do outro, o jornalista que dedicou sua vida a contar histórias com brilho e sensibilidade.

O encontro entre os dois acreanos ficará registrado como um dos momentos mais significativos do jornalismo e do esporte no estado.

Confira na íntegra a entrevista exclusiva completa: