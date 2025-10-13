De Vini Jr. a Léo Pereira: relembre os términos polêmicos no mundo do futebol

As últimas semanas foram marcadas por dois términos no mundo do futebol: Vini Jr. e Virginia Fonseca e Léo Pereira e Karoline Lima. A notícia do fim do envolvimento do jogador do Real Madrid com a influenciadora, em especial, movimentou até a imprensa internacional. O portal LeoDias te relembra agora os desfechos de relacionamentos que causaram polêmica para os jogadores fora dos campos.
Vini Jr. e Virginia
Segundo noticiado com exclusividade pelo portal LeoDias, a influenciadora Virginia Fonseca colocou um ponto final no breve envolvimento com o jogador Vini Jr. após o vazamento de prints que revelaram trocas de mensagens íntimas do brasileiro com uma modelo, em meio ao romance dos dois.
Léo Pereira e Karoline Lima
Karoline Lima e Léo Pereira confirmaram o fim do namoro de um ano e meio na última sexta-feira (26/9). O término aconteceu após rumores envolvendo uma suposta festa de jogadores do Flamengo em Buenos Aires após a vitória da equipe brasileira sobre o Estudiantes, pela CONMEBOL Libertadores.
A própria influenciadora confirmou o fim da relação e os dois rapidamente iniciaram uma verdadeira limpeza nas redes sociais, apagando registros do relacionamento..
Pato e Sthefany Brito
O jogador e a atriz tiveram um casamento badalado, mas que não durou muito, em 2009. Os artistas celebraram o amor em uma festa luxuosa para 600 convidados, que ocupou três salões do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Depois da comemoração, eles só ficaram juntos por nove meses, e chegaram a brigar na Justiça por pensão.
Neymar e Bruna Marquezine
Os famosos viveram um relacionamento de seis anos – de 2012 a 2018 – marcado por idas e vindas. Na época, a relação foi prejudicada pela distância, já que os dois se dividiam entre Brasil e Europa, devido à carreira. O romance também foi envolvido em rumores de traição do jogador e um suposto pedido de casamento negado pela atriz, em 2016.