13/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

De Vini Jr. a Léo Pereira: relembre os términos polêmicos no mundo do futebol

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
de-vini-jr.-a-leo-pereira:-relembre-os-terminos-polemicos-no-mundo-do-futebol

As últimas semanas foram marcadas por dois términos no mundo do futebol: Vini Jr. e Virginia Fonseca e Léo Pereira e Karoline Lima. A notícia do fim do envolvimento do jogador do Real Madrid com a influenciadora, em especial, movimentou até a imprensa internacional. O portal LeoDias te relembra agora os desfechos de relacionamentos que causaram polêmica para os jogadores fora dos campos.

Vini Jr. e Virginia

Segundo noticiado com exclusividade pelo portal LeoDias, a influenciadora Virginia Fonseca colocou um ponto final no breve envolvimento com o jogador Vini Jr. após o vazamento de prints que revelaram trocas de mensagens íntimas do brasileiro com uma modelo, em meio ao romance dos dois.

Veja as fotos

Reprodução/TikTok @vinijr
Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de VirginiaReprodução/TikTok @vinijr
Reprodução / Instagram
Karoline Lima fala sobre rumores envolvendo ex de Militão e fim do namoro com Léo PereiraReprodução / Instagram
Reprodução/Internet
De Vini Jr. a Léo Pereira: relembre os términos polêmicos no mundo do futebolReprodução/Internet
Reprodução/Internet
De Vini Jr. a Léo Pereira: relembre os términos polêmicos no mundo do futebolReprodução/Internet

Leia Também

Léo Pereira e Karoline Lima

Karoline Lima e Léo Pereira confirmaram o fim do namoro de um ano e meio na última sexta-feira (26/9). O término aconteceu após rumores envolvendo uma suposta festa de jogadores do Flamengo em Buenos Aires após a vitória da equipe brasileira sobre o Estudiantes, pela CONMEBOL Libertadores.

A própria influenciadora confirmou o fim da relação e os dois rapidamente iniciaram uma verdadeira limpeza nas redes sociais, apagando registros do relacionamento..

Pato e Sthefany Brito

O jogador e a atriz tiveram um casamento badalado, mas que não durou muito, em 2009. Os artistas celebraram o amor em uma festa luxuosa para 600 convidados, que ocupou três salões do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Depois da comemoração, eles só ficaram juntos por nove meses, e chegaram a brigar na Justiça por pensão.

Neymar e Bruna Marquezine

Os famosos viveram um relacionamento de seis anos – de 2012 a 2018 – marcado por idas e vindas. Na época, a relação foi prejudicada pela distância, já que os dois se dividiam entre Brasil e Europa, devido à carreira. O romance também foi envolvido em rumores de traição do jogador e um suposto pedido de casamento negado pela atriz, em 2016.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost