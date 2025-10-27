De volta à Imperatriz: Cris Vianna entrega coroa a Iza e reafirma paixão pelo samba

27/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Cris Vianna foi quem teve a missão de passar a coroa para Iza, nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense. Em entrevista exclusiva à repórter Katharine Alves, do portal LeoDias, a atriz celebrou o momento, que definiu como simbólico. De volta à quadra, confessou que o coração continua batendo no ritmo do samba e que um retorno à avenida ainda é uma possibilidade.

Apesar de ter reinado entre 2013 e 2017, Cris foi convidada de honra para passar a coroa e a faixa à nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense. A cerimônia aconteceu durante a tradicional feijoada da escola de samba. Em entrevista, Cris contou que a homenagem foi linda e destacou o carinho que sente tanto pela presidente da agremiação, Catia Drumond, quanto por Iza.

Veja as fotos

Foto/portal LeoDias
Cris Vianna na quadra da Imperatriz LeopoldinenseFoto/portal LeoDias
Foto: Thiago Mattos/Brazil News
Coroação de Iza na ImperatrizFoto: Thiago Mattos/Brazil News
Foto: Thiago Mattos/Brazil News
Iza e Cris Vianna na ImperatrizFoto: Thiago Mattos/Brazil News
Foto: Thiago Mattos/Brazil News
Iza durante a coração na ImperatrizFoto: Thiago Mattos/Brazil News
Foto: Thiago Mattos/Brazil News
Coroação de Iza na ImperatrizFoto: Thiago Mattos/Brazil News
Reprodução LeoDias
Reprodução LeoDias

Vianna também contou que foi muito emocionante voltar a pisar na quadra que a acolheu por tantos anos: “Meu Senhor, cheguei aqui, menina! Fiquei com a boca seca, pisei na descida do carro e já estava com o coração acelerado. Mas meu ritmo batia pior que a bateria”, brincou. Cris afirmou ter se sentido muito emocionada ao perceber que havia retornado ao local onde foi coroada oito anos atrás.

Cris também relembrou que foi coroada rainha ainda na gestão de Luizinho Drumond, presidente da escola até 2020: “Seu Luizinho não está mais aqui, mas foi ele quem me deu a honra de ser rainha de bateria naquele momento”, recordou a atriz, que celebrou a oportunidade e o reencontro com rostos tão familiares, mesmo após tantos anos longe da Imperatriz.

Por fim, a estrela destacou que, mesmo sem desfilar, o Carnaval continua sendo parte essencial de sua vida. Segundo ela, não saiu do samba: “Sou uma mulher que ama samba, e é, inclusive, brasileira, né? Sempre falo para mim: o samba está no sangue dos brasileiros, daqueles que gostam. Eu amo. Nunca vai sair de mim”, pontuou a famosa, que não descarta a possibilidade de voltar à avenida.

