De volta à TV, Angélica estreia programa ao vivo com convidados especiais

Angélica fez sua aguardada estreia com o programa “Angélica Ao Vivo” no GNT, na noite de quinta-feira (16/10). A atração marcou o retorno da apresentadora à televisão e contou com um time de convidados de peso: Tatá Werneck, Murilo Benício, Grazi Massafera, André Marques, Aline Wirley e o antropólogo Michel Alcoforado. Com um formato descontraído, o programa abordou temas variados e trouxe à telinha um clima leve e intimista, semelhante a um jantar entre amigos.

A atração promete noites leves e divertidas, com André Marques no comando da cozinha preparando pratos especiais para os convidados e Aline Wirley à frente da banda que vai embalar a plateia. Os dois compartilharam com o Gshow a emoção de participar do projeto e a expectativa para a estreia.

Em suas redes sociais, Luciano compartilhou uma imagem assistindo ao programa e deixou uma mensagem carinhosa para a esposa, demonstrando orgulho e torcida: “Merda, merda, merda… Que delícia assistir Angélica ao vivo no GNT”, escreveu, fazendo referência à expressão tradicional do meio artístico para desejar boa sorte.

Angélica faz pedido ao presidente Lula

Durante a estreia, Angélica aproveitou para reforçar uma campanha que vem ganhando força nas redes sociais: o pedido para que a próxima indicação de Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF) seja uma mulher. A apresentadora fez um apelo direto ao presidente:

“A indicação do STF está para sair a qualquer momento. Sei que as chances são pequenas, mas quero deixar aqui o meu pedido: presidente Lula, escolha uma mulher. E, para dar um passo ainda maior, que seja uma mulher negra. Não é gentileza, é justiça”. Ela ressaltou ainda que, em 134 anos de história, o STF já teve 172 ministros, mas apenas três eram mulheres.