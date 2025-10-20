De volta ao loiro! Virginia passa por transformação e exibe novo visual

20/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
A loira está de volta! Nesta segunda-feira (20/10), Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao mostrar o resultado de uma grande transformação em seu visual. Após alguns meses adotando um tom acobreado e mais fechado, a influenciadora clareou novamente o cabelo, que agora aparece em uma cor mais dourada e super iluminada.

Em seu perfil no Instagram, Virginia pegou os seguidores de surpresa ao compartilhar uma grande mudança. A influenciadora, que está de promessa e não usa mais o celular aos domingos, passou o dia no salão fazendo a transformação, mas acabou não postando nada, o que deixou o resultado ainda mais inesperado para os fãs.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformação no visualFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformação no visualFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformação no visualFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformação no visualFoto/Instagram/@virginia
Reprodução / @virginia
Atento! Vini Jr. curte nova foto de Virginia após rumores de tentativa de conciliaçãoReprodução / @virginia
Portal LeoDias
Virginia Fonseca no ensaio da Grande RioPortal LeoDias

Em um novo ensaio de fotos, Virginia mostrou que clareou completamente o cabelo e ainda fez um charme com as mechas frontais mais iluminadas. Na legenda, ela contou que estava sentindo falta do visual: “Oi loiro, voltei, tava com saudade, pô. Mais uma mudança para nossa conta, você é diferenciado”, ela agradeceu ao cabeleireiro.

Vale lembrar que Virginia havia escurecido os fios pouco depois do divórcio com Zé Felipe. A influenciadora digital, que já era loira, adotou um tom mais acobreado e um loiro puxado para o mel, que exigia bastante retoque. A famosa é uma verdadeira camaleoa: já foi ruiva, morena e até apostou em cabelos coloridos ao longo dos anos.

