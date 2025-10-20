De volta ao loiro! Virginia passa por transformação e exibe novo visual

A loira está de volta! Nesta segunda-feira (20/10), Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao mostrar o resultado de uma grande transformação em seu visual. Após alguns meses adotando um tom acobreado e mais fechado, a influenciadora clareou novamente o cabelo, que agora aparece em uma cor mais dourada e super iluminada.

Em seu perfil no Instagram, Virginia pegou os seguidores de surpresa ao compartilhar uma grande mudança. A influenciadora, que está de promessa e não usa mais o celular aos domingos, passou o dia no salão fazendo a transformação, mas acabou não postando nada, o que deixou o resultado ainda mais inesperado para os fãs.

Atento! Vini Jr. curte nova foto de Virginia após rumores de tentativa de conciliação

Em um novo ensaio de fotos, Virginia mostrou que clareou completamente o cabelo e ainda fez um charme com as mechas frontais mais iluminadas. Na legenda, ela contou que estava sentindo falta do visual: “Oi loiro, voltei, tava com saudade, pô. Mais uma mudança para nossa conta, você é diferenciado”, ela agradeceu ao cabeleireiro.

Vale lembrar que Virginia havia escurecido os fios pouco depois do divórcio com Zé Felipe. A influenciadora digital, que já era loira, adotou um tom mais acobreado e um loiro puxado para o mel, que exigia bastante retoque. A famosa é uma verdadeira camaleoa: já foi ruiva, morena e até apostou em cabelos coloridos ao longo dos anos.