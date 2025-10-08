De volta aos realities! Isabelle Nogueira é anunciada como apresentadora do “A Bordo”

Isabelle Nogueira está de volta aos realities. A finalista do Big Brother Brasil 24 foi anunciada, na noite desta terça-feira (7/10) como a nova apresentadora do reality “A Bordo”, da TV A Crítica, o mesmo programa que a consagrou como campeã em 2018.
Ela considera o retorno à atração como uma retomada de vínculo com o público amazonense. “Estou muito feliz com todas as realizações na minha carreira. Me identifico muito como apresentadora e é o que eu sempre sonhei em ser, ainda mais com um programa de TV ao vivo”, disse. Segundo a dançarina, o formato tem forte ligação com suas origens. “O telespectador do A Bordo tem tudo a ver comigo, até porque é da minha terra”, completou.
A atração, que chega à 14ª edição, acontece literalmente a bordo de um iate, às margens do Rio Negro, em Manaus. De novembro a dezembro, Isabelle comandará a competição, que antes era exclusiva para mulheres amazonenses e agora reúne participantes de diferentes estados e até homens no elenco. Fora do confinamento, ela mostrará provas que testam os sentidos, a resistência física e a convivência humana, ingredientes que prometem agitar o público.
O A Bordo será transmitido ao vivo pela TV aberta em toda a região Norte, além do canal do YouTube da emissora e do app A Crítica Play.
Aos 32 anos, Isabelle iniciou sua trajetória fora da TV. É escritora, palestrante e empresária, além de ser formada em Letras. No mundo artístico, ocupa o cargo de cunhã-poranga do Boi Garantido há 11 anos e estreou como musa da Acadêmicos do Grande Rio neste ano.