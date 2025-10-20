De volta às novelas, Miguel Falabella comenta parceria com atores mais jovens: “É uma troca”

Miguel Falabella foi mais um do elenco estrelado de “Três Graças” a conversar com Monique Arruda, do portal LeoDias, antes da exibição do primeiro capítulo da trama, nesta segunda-feira (20/10). Na entrevista, o ator, que está de volta às telenovelas após mais de duas décadas, destacou a parceria com os mais jovens do time.

“Estou gravando pouco porque o meu personagem entra depois, só na segunda semana. Mas está sendo muito bom voltar. Depois de tanto tempo, voltar a fazer novela é legal. Tem mais de 20 anos que eu não fazia. Eu estava mais em outros produtos, nunca parei de fazer televisão, mas pausei nas novelas”, iniciou o veterano.

Samuel de Assis e Miguel Falabella vão interpretar um casal em "Três Graças"

E o retorno tem gratas surpresas, como a interação com os novatos: “Eu acho que essa troca é muito boa, porque eu tenho coisas para ensinar e tenho coisas pra aprender. Porque é um novo mundo. E você tem que adaptar-se é um novo mundo. Trabalhar com gente jovem faz parte disso”, continuou Miguel, destacando a parceria com Mell Muzzillo, Daphne Bozaski e Guthierry Sotero.

O ator também explicou o que motivou o retorno após o período afastado: “Fui convidado e achei que o personagem era bacana, que não ia me sobrecarregar, porque eu tenho que estar em cartaz com a Marisa Orth. E eu falei: ‘para ficar de segunda a sábado, não dá’. Mas está sendo muito gostoso fazer parte”.

Miguel Falabella interpreta Kasper em “Três Graças”. Na trama que substitui “Vale Tudo” na faixa das nove, o personagem é casado com João Rubens (Samuel de Assis), com quem divide a criação da filha Maggye (Mell Muzzillo) e a sociedade na galeria de arte.