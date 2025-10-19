De volta às passarelas, Luciana Gimenez relembra desfile marcante: “Nem sei como topei”

Luciana Gimenez vai voltou às passarelas durante o São Paulo Fashion Week deste domingo (19/10). A apresentadora será o destaque do desfile da marca mineira LED, marcando seu retorno ao evento depois de mais de dez anos afastada. Em entrevista à Quem, ela contou que o convite veio do designer Célio Dias, e que o tema da coleção (Carnaval) foi decisivo para sua participação.

“Aceitei porque juntou duas coisas que eu gosto muito, que é moda e Carnaval. Sempre gostei de fazer semana de moda, eu gosto de ver gente, gosto de participar de coisas que me fazem ter um bom dia, um bom momento, e com esse tema, achei melhor ainda. E por que não? Na vida a gente tem que sempre fazer coisas interessantes, criar memórias”, disse Luciana, empolgada com o retorno.

A apresentadora relembrou também o início de sua trajetória nas passarelas, quando ainda tentava se firmar como modelo. “Quando eu era novinha, tinha muita vontade de participar, era um desejo grande e, quando fazia alguns desfiles, para mim era muito, muito gostoso. Muitas coisas legais aconteceram. Lembro dos castings, do auê. Na época era uma tensão, porque, literalmente, eu vivia disso, então, pegar os desfiles era uma coisa muito deliciosa”, contou.

Entre as recordações mais marcantes da carreira, Luciana destacou um episódio que até hoje a faz rir e se surpreender. “Lembro que teve um ano que desfilei de seios de fora, foi bem marcante para mim. Não sei nem como eu topei!”, brincou.

O momento aconteceu ao lado do modelo Paulo Zulu, e ficou gravado como um dos mais ousados da história da SPFW. “Os meus desfiles normalmente eram de biquíni e o mais inesquecível foi esse que teve uma das minhas entradas que era com Paulo Zulu e eu saí de peito de fora. Era um cabelo meio molhado e eu estava feliz da vida sem a parte de cima do biquíni. Tinha umas pedrarias, mas foi assim. Foi tenso, mas eu amei”, lembrou.

Depois de anos longe das passarelas brasileiras, Luciana retomou o gosto pelos desfiles ao participar, no último ano, da Semana de Moda de Paris, onde representou o estilista Vitor Zerbinato. Agora, ela afirma que encara a passarela com leveza e maturidade. “Agora as pessoas gostam de mim, já têm um carinho, já me conhecem, são anos e anos de troca de energia, de coisas boas, de experiências com o público. Não estou desfilando como modelo e sim como personalidade”, celebrou.