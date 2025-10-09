De volta! Gracyanne Barbosa retoma treinos após cirurgia para tratar lesão no joelho

Focada é ela! Nesta quarta-feira (8/10), Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para mostrar que voltou a treinar após passar por uma cirurgia no joelho há menos de duas semanas. A influenciadora se machucou durante uma apresentação no quadro “Dança dos Famosos“, do Domingão com Huck, da Globo.

Em vídeos compartilhados no story do Instagram, Gracyanne apareceu fazendo os exercícios com o joelho imobilizado. “Fazendo o que é possível”, escreveu ela na legenda de um dos registros.

Gracyanne Barbosa no palco do "Domingão com Huck", da TV Globo Reprodução/X: @tvglobo Gracyanne Barbosa revela ter pedido 11 kg e o motivo tem a ver com o "Dança dos Famosos" Reprodução: Instagram @graoficial Gracyanne rebate comentários de vitimismo Reprodução: Instagram @graoficial Gracyanne Barbosa mostra presente no estilo romântico após alta hospitalar Reprodução: Instagram Gracyanne Barbosa volta aos treinos após cirurgia Reprodução/Instagram @graoficial

A musa fitness realizou uma sequência de séries para treinar os membros superiores do corpo e chegou a arriscar um exercício de abdominal, mesmo com a dificuldade de manter a perna parada.

Gracyanne Barbosa passou por uma ruptura de tendão no joelho durante o quadro Dança dos Famosos e precisou realizar uma intervenção cirúrgica para tratar a lesão. Na última terça-feira (7/10), ela detalhou o seu processo de recuperação nas redes sociais.

“Um pouquinho da minha fisioterapia pra vocês! Nunca senti uma dor física tão forte quanto essa, confesso que tem sido muito pior do que eu imaginava, mas tô aqui, firme, forte, corajosa e grata! A Deus, aos profissionais e a vida, pela chance de recomeçar todos os dias!”, disse Gra durante a fisioterapia.