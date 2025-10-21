De Westeros à Europa: Felipe Abílio concorre a prêmio com matéria sobre “Game of Thrones”

O jornalista brasileiro Felipe Abílio está entre os finalistas do Prêmio Europa de Comunicação 2025, organizado pela European Travel Commission. O profissional concorre com a reportagem “Estremadura abriga cidades medievais usadas como cenário de ‘Game of Thrones’”, publicada no jornal Folha de S.Paulo. O trabalho destaca a região da Estremadura, na Espanha, conhecida por seus vilarejos e castelos medievais preservados, alguns deles utilizados nas gravações da premiada série da HBO, “Game of Thrones”.

Durante a apuração, Abílio também participou de programas locais na Espanha, como o “Gente Viajera Extremadura”, da rádio Onda Cero, e o “Informe Extremadura”, exibido na TV regional. Ele visitou cidades históricas e chegou a se hospedar em um antigo mosteiro do século 16, que pertenceu ao cantor Julio Iglesias e hoje funciona como hotel.

Em entrevista, o jornalista afirmou que considera a indicação um reconhecimento a um olhar mais humano sobre o turismo.

A Estremadura foi uma grande surpresa, um tesouro ainda pouco explorado da Espanha. Ter a chance de sair do óbvio e escrever sobre um destino que foge do turismo massificado de lugares como Barcelona e Madri é um privilégio. Gosto de mostrar que existe muito além das tendências e dos roteiros mais disputados. O turismo, para mim, é uma ponte entre o passado e o presente, uma forma de sentir o lugar, não apenas passar por ele. Viajar é sobre vivência, não sobre selfies. Ser finalista desse prêmio é ver esse olhar, mais humano e curioso, sendo reconhecido

Os vencedores do prêmio serão anunciados no dia 11 de novembro, em cerimônia na Residência Oficial da França, em São Paulo. O evento contará com a presença da cônsul-geral da França, Alexandra Mias, e da presidente da Comissão Europeia de Turismo na América Latina, Caroline Putnoki.

“Game of Thrones”, criada por David Benioff e D.B. Weiss e baseada nos livros “As Crônicas de Gelo e Fogo”, de George R.R. Martin, é uma das produções mais premiadas e influentes da história da televisão. Exibida entre 2011 e 2019 pela HBO, a série combina fantasia épica e intrigas políticas ao retratar a disputa entre famílias nobres pelo controle do Trono de Ferro e dos Sete Reinos do continente fictício Westeros.

Várias locações na região da Estremadura, na Espanha, deram vida ao mundo de Westeros. Entre os locais escolhidos estão o centro histórico de Cáceres, cujas ruas estreitas, praças antigas e arcos medievais serviram como cenário para King’s Landing na sétima temporada. Já no monumento natural de Los Barruecos, em Malpartida de Cáceres, filmou-se a épica cena em que o exército da Casa Targaryen, montado em dragões, ataca as forças da Casa Lannister que transportam ouro de Highgarden.

Felipe Abílio é jornalista e roteirista, com passagens por veículos como Globo, Folha de S.Paulo, Vogue, Marie Claire e UOL. Especializado em turismo e viagens, já esteve em mais de 20 países e mantém o perfil @goabilio, onde compartilha experiências de viagem com cerca de 150 mil seguidores.