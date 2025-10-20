Débora Bloch, a icônica Odete Roitman, elogia filme acreano ao lado de Gleici no Altas Horas

Débora Bloch, atriz conhecida por interpretar Odete Roitman no remake de Vale Tudo, comentou sobre o filme Noites Alienígenas, que tem participação influenciadora acreana Gleici Damasceno. Durante entrevista no último sábado (18), Débora definiu a produção como “maravilhosa”, enquanto Gleici explicava sobre como é importante para ela contar histórias de seu povo com sensibilidade.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por Sérgio de Carvalho, diretor do filme: “Então, meu bem, não é todo dia que Odete Roitman elogia seu trabalho! Adorei @gleicidamasceno , muito feliz em saber que @deborablochoficial adorou nosso filme! E muito feliz, Gleici, em te ver sempre brilhando!”

Além disso, Gleici já havia falado sobre assuntos como “notícias alienígenas” no programa Altas Horas, reforçando sua criatividade e presença na mídia.

Veja o vídeo: