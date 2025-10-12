12/10/2025
Débora Bloch brinca com David Junior no “Dança dos Famosos”: “Acho que Odete pegaria”

Escrito por Portal Leo Dias
debora-bloch-brinca-com-david-junior-no-“danca-dos-famosos”:-“acho-que-odete-pegaria”

Durante o “Dança dos Famosos” deste domingo (12/10), a atriz Débora Bloch arrancou risos ao brincar com o galã David Junior durante sua avaliação no palco. Oficialmente jurada artística da atração, ela usou seu personagem Odete Roitman, da novela “Vale Tudo, para fazer um comentário bem-humorado sobre a performance do ator na dança.

“Eu acho que Odete pegaria”, disse, provocando e divertindo o público presente. Enquanto avaliava a apresentação de David e Jaque Paraense ao som de “Som de Preto”, Débora elogiou a performance: “Meu bem, com esse quadril! A gente vê quando o funk está no quadril da pessoa. É uma beleza. Meu bem, nota 10!”.

A brincadeira remete ao estilo sedutor da vilã Odete, famosa por suas falas ácidas e seus relacionamentos controversos. Débora aproveitou o gancho para dialogar com a plateia, usando seu prestígio como intérprete da antagonista para fazer piadas leves durante seu papel como jurada.

Mesmo em um clima leve e descontraído, Débora manteve a postura profissional durante o programa, alternando as brincadeiras com observações sobre as performances e o trabalho dos colegas. A lembrança de sua personagem, Odete, acabou despertando a nostalgia do público nas redes sociais.

