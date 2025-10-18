Debora Bloch comemora sucesso como Odete Roitman, mas dispara: “É um ser humano horroroso”

18/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O público gostando ou não do final de “Vale Tudo”, não há como negar: a novela das 21h da Globo foi um sucesso. Exibido na sexta (17/10), o último capítulo do remake teve um plot twist bem diferente da versão original – e segue repercutindo nas redes sociais. Neste sábado (18/10), Debora Bloch, a Odete Roitman, participou do “Altas Horas” e falou da repercussão do folhetim.

Na trama atual, escrita por Manuela Dias, a icônica vilã levou um tiro de Marco Aurélio e deixou o hotel Copacabana Palace “morta”. A reviravolta se deu quando Odete praticamente ressuscitou dentro da ambulância – e apenas seus aliados ficaram sabendo. Na versão de 1988, Leila (Cássia Kis) foi que matou a personagem. No programa de Serginho Groisman, a atriz disse que a experiência foi maravilhosa.

Veja as fotos

“Uma personagem dessa aos 62 [anos], né? Olha que beleza, a vida sempre surpreende”, disse a artista, celebrando o papel. Debora também refletiu que as pessoas gostam de vilãs em novelas: “Acho que tem um fetiche do público. Não sei… Provoca alguma catarse nas pessoas. Como é na ficção, você pode se identificar com a maldade”.

Embora tenha adorado interpretar Odete Roitman em 2025, a atriz afirmou que não concorda com as atitudes dela. “Eu não passo pano pra Odete Roitman. Eu acho que ela é um ser humano horroroso, né?! Uma mulher autoritária, uma mulher narcisista e que acha que ela compra tudo com dinheiro. Fascinada pelo poder, e ela é classista, ela é preconceituosa, ela é racista… Então eu acho que não é isso que as pessoas tão amando”.

A artista também desabafou que, depois de trabalhar tanto, mesmo sendo bom, está merecendo um descanso. “É de domingo a domingo, não tem folga porque no dia da folga você decora, você vai ler os capítulos, separar as suas cenas, estudar as suas cenas, decorar o texto da semana toda. E eu gravava de segunda a sábado”, revelou.

