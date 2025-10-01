Débora Bloch mostra bastidores da cena de vingança contra Ana Clara em “Vale Tudo”

Débora Bloch divertiu os seguidores nesta quarta-feira (1º/10) ao mostrar os bastidores da morte de Ana Clara (Samantha Jones) em Vale Tudo. A intérprete da icônica Odete Roitman compartilhou imagens da cenografia e dos mimos que recebeu durante as gravações, entre eles, uma caixa com 60 ovos caipiras entregues a ela e a Guilherme Magon, que vive Leonardo Roitman.

Nas publicações, a atriz apareceu segurando uma arma cenográfica, rindo ao lado da equipe, e mostrou detalhes internos da casa onde a personagem de Samantha Jones vivia com o milionário, mantido em segredo pela mãe após ficar paraplégico em um acidente de carro provocado por Odete.

“Toc, toc, toc… Três batidinhas na porta. E, do outro lado, Ana Clara pergunta: ‘Quem é?’”, escreveu Bloch na legenda. “Quem reparou no reuso da blusa da vingança?”, instigou ela, arrancando comentários dos fãs.

No local, ela e o “filho” da ficção receberam não só os ovos, mas também elogios do proprietário. “Além de atores maravilhosos, seres humanos incríveis, e amaram nossos ovinhos caipiras”, escreveu a página do espaço.

A trama caminha para o desfecho, marcado para 17 de outubro, e a cena do assassinato da vilã foi a última a ser filmada, em um haras na Ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro.