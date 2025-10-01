01/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Débora Bloch mostra bastidores da cena de vingança contra Ana Clara em “Vale Tudo”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
debora-bloch-mostra-bastidores-da-cena-de-vinganca-contra-ana-clara-em-“vale-tudo”

Débora Bloch divertiu os seguidores nesta quarta-feira (1º/10) ao mostrar os bastidores da morte de Ana Clara (Samantha Jones) em Vale Tudo. A intérprete da icônica Odete Roitman compartilhou imagens da cenografia e dos mimos que recebeu durante as gravações, entre eles, uma caixa com 60 ovos caipiras entregues a ela e a Guilherme Magon, que vive Leonardo Roitman.

Nas publicações, a atriz apareceu segurando uma arma cenográfica, rindo ao lado da equipe, e mostrou detalhes internos da casa onde a personagem de Samantha Jones vivia com o milionário, mantido em segredo pela mãe após ficar paraplégico em um acidente de carro provocado por Odete.

Veja as fotos

Reprodução / @deborabloch
Débora Bloch mostra bastidores da cena de vingança contra Ana Clara em “Vale Tudo”Reprodução / @deborabloch
Reprodução / @deborabloch
Débora Bloch mostra bastidores da cena de vingança contra Ana Clara em “Vale Tudo”Reprodução / @deborabloch
Reprodução / @deborabloch
Débora Bloch mostra bastidores da cena de vingança contra Ana Clara em “Vale Tudo”Reprodução / @deborabloch
Reprodução / @deborabloch
Débora Bloch mostra bastidores da cena de vingança contra Ana Clara em “Vale Tudo”Reprodução / @deborabloch
Reprodução / @deborabloch
Débora Bloch mostra bastidores da cena de vingança contra Ana Clara em “Vale Tudo”Reprodução / @deborabloch

Leia Também

“Toc, toc, toc… Três batidinhas na porta. E, do outro lado, Ana Clara pergunta: ‘Quem é?’”, escreveu Bloch na legenda. “Quem reparou no reuso da blusa da vingança?”, instigou ela, arrancando comentários dos fãs.

No local, ela e o “filho” da ficção receberam não só os ovos, mas também elogios do proprietário. “Além de atores maravilhosos, seres humanos incríveis, e amaram nossos ovinhos caipiras”, escreveu a página do espaço.

A trama caminha para o desfecho, marcado para 17 de outubro, e a cena do assassinato da vilã foi a última a ser filmada, em um haras na Ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost