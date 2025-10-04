Débora Bloch revive figurino clássico em cena da morte de Odete Roitman em “Vale Tudo”

No remake de “Vale Tudo”, da TV Globo, a aguardada cena do assassinato de Odete Roitman trará um detalhe especial para os fãs da versão original. Débora Bloch, que interpreta a vilã, usará um figurino inspirado no traje de Beatriz Segall, intérprete da personagem em 1988: uma blusa cinza com drapeado preso em um broche. A informação foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Segundo a figurinista Marie Salles, responsável pelo guarda-roupa da novela de Manuela Dias, a escolha foi pensada como uma homenagem. “A gente quis fazer uma homenagem à Beatriz, à figurinista e às pessoas que assistiram à versão de 1988”, disse à jornalista.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Odete Roitman (Beatriz Segall) na primeira versão de “Vale Tudo” Reprodução/Globo Odete Roitman (Debora Bloch) usa figurino inspirado na versão de 1988 de “Vale Tudo” Divulgação/Beatriz Damy/TV Globo Odete Roitman (Beatriz Segall) morta em “Vale Tudo” de 1988 Reprodução/TV Globo Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo Reprodução / Globo Odete Roitman (Débora Bloch) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Voltar

Próximo

A morte da personagem vai ao ar no capítulo da próxima segunda-feira (6/10). Odete será encontrada caída, ensanguentada, no quarto do Copacabana Palace, onde está hospedada, abrindo o clássico suspense do “quem matou?”.

Ao longo do episódio, vários personagens aparecerão circulando pelo hotel ou em contato com a vilã, o que aumenta a lista de suspeitos. Entre eles estão César Ribeiro (Cauã Reymond), Celso (Álamo Facó), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos). Odete também será vista preparando malas para deixar o país, trocando mensagens suspeitas e fazendo ligações antes de ser vista pela última vez.

A cena final mostrará apenas a queda da personagem, sem revelar o autor do crime. No capítulo seguinte, o clima de mistério se intensifica: Fátima perceberá a movimentação policial no hotel, e a notícia do assassinato repercutirá em toda a cidade, afetando Raquel (Taís Araújo), Ivan (Renato Góes) e a família Roitman.