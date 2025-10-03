Débora Nascimento comenta relação saudável com José Loreto para a criação da filha

Débora Nascimento abriu o jogo sobre a conivência com José Loreto – pai de sua filha, Bella, de 7 anos. – Em entrevista ao Gshow, durante o Festival do Rio, nesta quinta-feira (2/10), a atriz afirmou que busca sempre “ter relacionamentos saudáveis e uma comunicação sincera e aberta”.

A artista declarou que é uma delícia ser mãe de Bella. “Neném já está com sete anos – eu a chamo de neném até hoje. E a gente troca muita conversa. Ela é minha amiga, minha parceirinha e muito especial este momento. Eu revisito percepções e renovo meu olhar para o mundo através das perguntas dela. Me questiono e questiono as minhas escolhas também”, disse.

Débora Nascimento garantiu que sua vida gira em torno do bem-estar da herdeira. “Meu próprio movimento de olhar para mim, olhar o que me deixa saudável e me deixa feliz, reflete automaticamente na saúde e felicidade dela.”

A atriz ainda comentou sobre a boa relação com o ex-marido, José Loreto: “Ter em volta de mim relacionamentos saudáveis e ter comunicação sincera, aberta”, pontuou. “Não sou mãe leoa, sou mãe ursa! Quando o bicho pega, ela vai na mamãe, que a mamãe resolve”, completou.