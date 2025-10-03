03/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada

Débora Nascimento comenta relação saudável com José Loreto para a criação da filha

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
debora-nascimento-comenta-relacao-saudavel-com-jose-loreto-para-a-criacao-da-filha

Débora Nascimento abriu o jogo sobre a conivência com José Loreto – pai de sua filha, Bella, de 7 anos. – Em entrevista ao Gshow, durante o Festival do Rio, nesta quinta-feira (2/10), a atriz afirmou que busca sempre “ter relacionamentos saudáveis e uma comunicação sincera e aberta”.

A artista declarou que é uma delícia ser mãe de Bella. “Neném já está com sete anos – eu a chamo de neném até hoje. E a gente troca muita conversa. Ela é minha amiga, minha parceirinha e muito especial este momento. Eu revisito percepções e renovo meu olhar para o mundo através das perguntas dela. Me questiono e questiono as minhas escolhas também”, disse.

Veja as fotos

José Loreto e Débora Nascimento - Foto: Reginaldo Texeira/Quem
José Loreto e Débora Nascimento – Foto: Reginaldo Texeira/Quem
Foto: Reprodução/Instagram @debranascimento
Débora NascimentoFoto: Reprodução/Instagram @debranascimento
Reprodução
Débora NascimentoReprodução
Foto: Reprodução/Instagram @debranascimento
Débora NascimentoFoto: Reprodução/Instagram @debranascimento
Reprodução
Reprodução

Leia Também

Débora Nascimento garantiu que sua vida gira em torno do bem-estar da herdeira. “Meu próprio movimento de olhar para mim, olhar o que me deixa saudável e me deixa feliz, reflete automaticamente na saúde e felicidade dela.”

A atriz ainda comentou sobre a boa relação com o ex-marido, José Loreto: “Ter em volta de mim relacionamentos saudáveis e ter comunicação sincera, aberta”, pontuou. “Não sou mãe leoa, sou mãe ursa! Quando o bicho pega, ela vai na mamãe, que a mamãe resolve”, completou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost